Depuis neuf ans, Huawei, acteur de la tech mondiale, organise en partenariat avec le Comité Richelieu, association française des Entreprises d’Innovation et de Croissance (EIC), le concours Digital InPulse.

Les start-ups françaises sont, cette année, auditionnées dans 4 grandes villes de l’Hexagone. À chaque étape, deux gagnants sont récompensés. Une belle dotation de 30 000 € est attribuée au premier lauréat, et 20 000 € au second. Une fois le concours terminé, les jeunes pousses sont accompagnées par Huawei pour saisir les opportunités offertes par le marché asiatique. Depuis 2014, ce programme a soutenu 89 entreprises, pour un soutien financier total de 2,6 millions d’euros.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette année, la thématique est “Les Territoires Connectés”. Les start-ups qui favorisent au travers de leur innovation le développement d’un territoire durable, intelligent et connecté au service de ses habitants, sont mises à l’honneur. Après Paris et Strasbourg, le jury a fait un arrêt à Nice le 29 juin dernier.

Touch2See et Fair Vision sur le podium

Après les auditions des sept start-ups présélectionnées, la cérémonie de remise de prix a eu lieu dans le prestigieux cadre du Ruhl Plage.

Le premier prix a été attribué à Touch2See, une société toulousaine qui a mis au point une tablette tactile permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de suivre les événements sportifs grâce au toucher.

Le dispositif, qui s’apparente à un terrain miniature, reproduit tactilement et en temps réel les déplacements du ballon et des joueurs sur le terrain. Il est couplé à une solution de description audio automatique pour offrir une expérience complète et intense aux supporters. Grâce à son projet, qui promeut l’inclusion dans le sport, Touch2See a déjà été décorée de plusieurs prix et distinctions, comme au Challenge Eventech ou encore au concours Pépite-Bpifrance. En remportant le concours Digital InPulse, la jeune pousse compte bien poursuivre son ascension.

La start-up niçoise Fair Vision a, quant à elle, reçu le second prix pour ses technologies innovantes permettant de connecter simplement et massivement les arènes sportives du monde entier à leur écosystème : joueurs, familles, fans… Cette année, l’entreprise a commercialisé LIVECAM, une solution de captation vidéo autonome pilotée par l’intelligence artificielle. Elle diffuse, en direct, les rencontres sportives sur la plateforme ou le réseau social souhaité. En parallèle, elle développe des solutions uniques en collaboration avec l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique de Sophia Antipolis. C’est notamment dans cette technopole que se trouve l’un des cinq centres de R&D de Huawei en France.

Dernière étape le 3 juillet à Lille

Le concours se terminera le lundi 3 juillet à Lille, à l’incubateur EuraTechnologies, où deux start-ups innovantes se verront récompensées. Les huit entreprises sélectionnées à l’issue de ce tour de France profiteront d’un accompagnement dans leur développement international et du réseau de la multinationale chinoise. Elles s’envoleront prochainement pour Hong Kong et Shenzhen, où elles rencontreront des acteurs économiques et institutionnels locaux. Elles bénéficieront également d’un riche programme de réunions avec des acteurs professionnels chinois afin de confronter leurs solutions au marché asiatique et donner une nouvelle impulsion à leur activité.