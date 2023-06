Soutenir le développement de start-ups françaises et leur permettre de briller sur le marché asiatique, voilà l’objectif du concours Digital InPulse orchestré depuis 2014 par Huawei, acteur de la tech mondiale, en partenariat avec le Comité Richelieu, association française des Entreprises d’Innovation et de Croissance (EIC). Chaque année, des jeunes pousses sont auditionnées dans plusieurs villes de l’Hexagone. À chaque étape, deux pépites se voient récompenser d’un généreux soutien financier pour accélérer leur activité : 30 000 € pour le premier prix, et 20 000 € pour le second. Outre cette belle somme, les vainqueurs bénéficient également d’un accompagnement main dans la main pour découvrir l’écosystème tech asiatique.

Pour cette dixième édition, les start-ups concourent sur le thème des Territoires Connectés. L’objectif est de récompenser des solutions technologiques qui favorisent la transformation et le développement des territoires. Après un passage par Paris le 14 juin lors de VivaTech, les organisateurs du concours se sont arrêtés à Strasbourg le 23 juin.

Deux start-ups qui favorisent le développement d’un territoire durable

À SEMIA, incubateur d’excellence de la région Grand Est, cinq start-ups présélectionnées ont défendu leur projet devant un jury de professionnels. Deux jeunes pousses sont parvenues à faire la différence grâce à leurs innovations et leur business plan solides.

Le premier prix a été attribué à Heuristech, une start-up basée à Strasbourg qui a mis au point une solution permettant de détecter, localiser, caractériser et classer les défauts de corrosion sur les pipelines enterrés. Cette technologie permet de répondre à une problématique majeure car, actuellement, les techniques de détection existantes sont insuffisantes. Cela provoque des fuites aux conséquences économiques et écologiques désastreuses. Avec son innovation brevetée qui s’appuie sur la Cartographie par Réflectométrie Différentielle (DRM), Tristan De Servins, le Fondateur de Heuristech, compte bien changer la donne.

Bric à Vrac, start-up de l’économie circulaire fondée par Elise Rey du Boissieu et Sami Nastuzzi, était sur la seconde marche du podium. Son objectif ? Permettre aux consommateurs d’acheter des produits en vrac sans emballage. Le concept s’appuie sur le principe de la consigne : les clients amènent leurs propres contenants, les remplissent de produits en vrac et les paient au poids. Ils peuvent ensuite ramener les contenants pour les remplir à nouveau. Ce système permet non seulement aux consommateurs de réduire la quantité de déchets plastiques générés par l’emballage, mais aussi d’accéder à des produits de qualité supérieure tout en économisant de l’argent. La start-up a déjà testé sa solution de vrac connecté au sein d’un magasin Intermarché de Meurthe-et-Moselle, et proposera bientôt un service de livraison à domicile.

Accompagner les jeunes pousses dans leur développement international

Dans les prochains jours, Huawei continuera son tour de France à Nice, le 29 juin, et à Lille, le 3 juillet. Quatre start-ups viendront compléter la liste des lauréats 2023 déjà récompensés. Au total, ce sont huit entreprises qui seront accompagnées dans le développement de leur activité.

La multinationale technologique leur ouvrira ensuite les portes de son large réseau lors d’un voyage d’affaires organisé à Hong Kong et Shenzhen. En parallèle de sessions collectives pour découvrir des acteurs économiques et institutionnels locaux, Huawei organisera plusieurs rendez-vous professionnels et personnalisés avec des acteurs en Chine afin que les entrepreneuses et entrepreneurs français confrontent leurs solutions au marché asiatique et saisissent de nouvelles opportunités de croissance.