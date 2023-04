Tesla abandonne la guerre des prix sur ses modèles haut de gamme ? Le constructeur automobile a décidé d’une augmentation des prix de ses Model S et X aux États-Unis, ...

Tesla abandonne la guerre des prix sur ses modèles haut de gamme ? Le constructeur automobile a décidé d’une augmentation des prix de ses Model S et X aux États-Unis, après une série de baisses entreprise à l’automne dernier. Une première réaction à son dernier bilan trimestriel révélant une perte de rentabilité.

Les véhicules de Tesla restent moins chers qu’à l’été dernier

Tesla a commencé une guerre des prix sur les voitures électriques l’automne dernier. Le prix d’appel de la Model 3 est passé de près de 46 000 dollars à 39 990 dollars aujourd’hui. Le Model Y a, quant à lui, baissé de de 10 000 dollars en quelques mois. Les voitures les plus chères de la marque, S et X, avaient aussi baissé de plusieurs milliers de dollars, mais le constructeur automobile a changé de stratégie.

Lors de la publication de son dernier résultat trimestriel, Tesla a annoncé avoir réalisé 2,51 milliards de dollars de bénéfice net au premier trimestre 2023 soit une baisse de 24 % par rapport à l’année dernière. Les actions de Tesla ont chuté de 9,7 %, leur plus forte baisse de l’année. Pour corriger le tir, l’une des premières manœuvres de l’entreprise a été de réajuster les prix de ses Model les plus chers.

Chaque variante du Model S et X ont augmenté de 2 500 dollars, soit une hausse de 2 % à 3 %. Ils commencent désormais à 87 490 et 97 490 dollars, respectivement. Les nouveaux tarifs laissent tout de même les véhicules moins chers qu’ils ne l’étaient à l’automne dernier. Cette modification ne devrait pas avoir un grand impact sur les consommateurs. L’entreprise n’a écoulé que 10 695 véhicules Model S et X au premier trimestre, soit environ 2,5 % des ventes en volume. Elon Musk les aurait même qualifiées « d’une importance mineure » pour l’avenir de Tesla.

La baisse de prix des Model 3 et Y indique que le constructeur automobile mise sur le nombre d’unités vendues. Elon Musk aurait déclaré aux analystes lors de la publication des résultats financiers avoir « estimé qu’il était préférable d’augmenter les volumes et la flotte plutôt que de les réduire et d’augmenter les marges ».