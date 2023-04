Le constructeur automobile américain Tesla a dévoilé mercredi des résultats financiers (pdf) plombés par sa stratégie de baisse des prix. Bien que ses ventes soient en forte hausse sur ce premier trimestre, l’entreprise a perdu en rentabilité.

Des chiffres en baisse par rapport au précédent trimestre

L’entreprise déclare avoir réalisé 2,51 milliards de dollars de bénéfice net au premier trimestre 2023 soit 24 % de moins que la même période l’année dernière. On observe cependant une hausse spectaculaire de son chiffre d’affaires de 24 % sur un an, atteignant les 23,32 milliards de dollars ce trimestre, mais toujours en baisse de 4 % par rapport au trimestre dernier. Selon les propos de son propriétaire, Elon Musk, relayés dans le New York Times, Tesla aurait toutefois « une marge bénéficiaire parmi les plus élevées du secteur ».

Ces résultats s’expliquent notamment par la « guerre des prix » provoquée par Tesla depuis le début de l’année. Des prix en baisse de 11 % sur les 4 véhicules électriques de la marque aux États-Unis par rapport au trimestre dernier. Ces baisses ont aussi été opérées en Chine et en Europe. Ceci a logiquement entraîné l’envol du nombre de ses commandes à +44 % en un an, mais a fait reculer son bénéfice de 29,1 % à 19,3 % sur la même période de l’année.

L’entreprise qui dominait le marché de l’électrique aux États-Unis l’année dernière, s’est fait rattraper par les constructeurs automobiles traditionnels tels que General Motors, Ford Motor, Volkswagen. À leur tour, poussés par les lois récentes, ils développent des gammes électriques séduisantes et souvent à prix plus accessibles.

Tesla indique dans son rapport financier vouloir tirer parti de sa position de leader en matière de coûts sur 2023. En réduisant fortement le prix de ses véhicules, en accélérant sa production en volumes et en baissant les coûts logistiques, Elon Musk ambitionne d’améliorer ses marges grâce aux économies d’échelles réalisées. Il a d’ailleurs annoncé récemment l’ouverture d’une immense usine de batteries Megapack à Shanghai, sa deuxième en Chine.

Face à une concurrence accrue sur le marché de l’électrique et une baisse de la valeur des modèles Tesla, le dirigeant Elon Musk est attendu au tournant par ses investisseurs. Celui-ci compte y répondre notamment avec la mise en production de son nouveau pick-up Cybertruck, prévue pour le second semestre 2023… Comme un air de déjà-vu !