Dans le cadre du pacte vert, visant à faire atteindre la neutralité carbone à l’ensemble des pays de l’Union européenne d’ici à 2050, le Conseil européen a entériné, le 28 mars, l’interdiction des moteurs thermiques dans les voitures à partir de 2035. Cette dernière met fin au blocage de l’Allemagne, désireuse de faire autoriser l’utilisation des carburants de synthèse. Suite à un accord, des aménagements devraient être pris dans le futur pour encadrer les véhicules ayant recours à ces essences synthétiques.

La Commission européenne et l’Allemagne sont parvenues, le 25 mars, à s’entendre sur le futur des voitures thermiques. « Nous avons trouvé un accord avec l’Allemagne sur l’utilisation future des e-carburants », a déclaré Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne. Ces essences synthétiques, comme le bioéthanol, sont fabriquées à partir de l’électricité provenant de sources d'énergie non fossiles. En rejetant du dioxyde de carbone neutre en carbone, avec une empreinte égale à 0, elles sont envisagées comme un remplacement aux formes de carburants actuelles. « Nous allons maintenant travailler pour que le règlement sur les normes de CO2 pour les voitures soit adopté dès que possible », a conclu Frans Timmermans. De son côté, la présidence suédoise du Conseil de l’UE a déclaré que l’Allemagne a reçu « un large soutien » de la part des vingt-sept pays membres.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023