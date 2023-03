LG vient d’annoncer un investissement de 5,5 milliards de dollars pour construire une usine de batteries destinées aux véhicules électriques dans l'État de l'Arizona. Le géant sud-coréen est motivé par l’Inflation Reduction Act, législation américaine visant à favoriser l’investissement dans les énergies vertes et encourageant la relocalisation industrielle.

Un complexe divisé en deux

En avril 2022, l’entreprise annonçait la conception d’une usine de batteries près de Phoenix à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Elle a finalement décidé de multiplier ce montant avec un investissement qui atteindra les 5,5 milliards de dollars. Le complexe sera composé de deux usines, l’une pour les batteries cylindriques pour véhicules électriques et la seconde pour les batteries Lithium Fer Phosphate, technologie qui viendra équiper des systèmes de stockage d'énergie. Il devrait débuter ses opérations en 2025, rapporte le New York Times.

Dans la même catégorie Avec Direct Touch, Meta permet de toucher des objets virtuels avec ses mains

Les installations utiliseront un système d'usine intelligente capable de prendre toutes les décisions sur la base des données produites par les machines. En mettant en œuvre ces mesures, le rendement et le processus de fabrication en seront améliorés. L’objectif est d’être le plus productif possible alors que la demande en batteries ne cesse de croître.

Les États-Unis encourageant la production locale de batteries

L’annonce de LG est loin d’être isolée. Le mois dernier, Ford a annoncé la construction d'une usine de batteries d'une valeur de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan, où elle utilisera la technologie et les services fournis par le plus grand fabricant de batteries au monde, la société chinoise CATL. Ford construit également des usines de batteries dans le Kentucky et le Tennessee avec une autre entreprise sud-coréenne, SK On.

LG s’est, en outre, associée à Honda pour construire une usine de batteries dans l’État de l’Ohio, et a annoncé une collaboration avec General Motors baptisée Ultium Cells. Celle-ci vise également à implémenter des usines de fabrication de batteries dans divers États. Elle a reçu un prêt de 2,5 milliards de dollars par le département de l'Énergie.

Le constructeur sud-coréen a confirmé que son investissement massif en Arizona était stimulé par l’Inflation Reduction Act. Entrée en vigueur en août 2022, cette loi prévoit des subventions fédérales pour la vente et la production de véhicules électriques et de batteries aux États-Unis. De cette manière, le pays espère réduire sa dépendance à l'égard de la Chine, qui domine la chaîne d'approvisionnement en batteries.

« Nous pensons qu'il s'agit de la bonne décision au bon moment pour favoriser la transition vers l'énergie propre aux États-Unis », explique Young-Soo Kwon, PDG de LG. Parmi les clients de la société, qui est l'un des plus grands fabricants mondiaux de batteries pour voitures électriques et de dispositifs de stockage d'énergie, figurent General Motors, Ford Motor, Honda ou encore Tesla.