Honda a annoncé la construction à venir d'une usine de batteries pour véhicules électriques dans l'Ohio, en collaboration avec LG. Un projet à 4,4 milliards de dollars.

Honda aura son usine de batteries électriques aux États-Unis

Le constructeur automobile japonais accélère sa transition vers l'électrique. Honda et LG ont confirmé il y a quelques jours la construction d'une nouvelle usine dans le comté de Fayette, dans l'Ohio. L'implantation de cette nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis permettra à la future gamme de véhicules Honda de profiter des aides dont bénéficient les véhicules électriques fabriqués dans le pays (7 500 dollars pour les véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord).

Dans la même catégorie Intel souhaite séparer son activité de fondeur de ses autres divisions

La construction de l'usine commencera au début de l'année 2023. Honda a de grandes ambitions. Le constructeur a prévu d'investir 35 milliards d'euros pour passer sa gamme à l'électrique. La marque assure que 2 millions de véhicules électriques sortiront de ses usines chaque année. Au cours des dix prochaines années, Honda a prévu de dépenser 35 milliards d'euros pour l'électrification de sa flotte. Comme l'explique Toshihiro Mibe, CEO de Honda, le constructeur automobile ne fabriquera plus de voitures thermiques d'ici 2040.

En plus du projet à 4,4 milliards de dollars avec LG, Honda a également prévu de mettre 700 millions de dollars pour rééquiper trois de ses usines automobiles existantes situées dans l'Ohio, qui produisent déjà des véhicules électriques. Une initiative qui devrait permettre la création de 300 emplois et impliquer la transformation des usines automobiles de Honda à Marysville, à East Liberty et à Anna. Joe Biden estime que « grâce à notre nouvelle stratégie, nous allons relancer l'industrie sur le territoire américain ».

Pour aller plus loin avec les États-Unis, Honda a également prévu de s'associer à General Motors pour travailler au développement de véhicules électriques en Amérique du Nord, en utilisant la plateforme Ultium du constructeur américain. Contrairement aux cellules cylindriques utilisées dans les batteries de Tesla, la technologie Ultium repose sur des cellules de type poche et prismatique. General Motors et Honda prévoient de débuter la production en masse de millions de véhicules électriques dès 2027. Des voitures de sport aux camionnettes, Honda veut répondre à l'intégralité de la demande dans le domaine des véhicules électriques.