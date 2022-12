Honda a présenté, le 30 novembre, un prototype de système de dépassement automatique des véhicules lents sur l’autoroute. Le constructeur automobile a déclaré qu’elle préférait, pour le moment, se concentrer sur ses technologies de conduite partiellement autonome afin d’assurer la sécurité de ses appareils. Pour lui, les voitures entièrement automatisées n’ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour être vendu en toute sérénité au grand public.

Une technologie pas encore au point

Pour Honda, la décision est prise. Il est plus important de se concentrer sur les fonctionnalités qui permettent de rendre les voitures autonomes plus sûres. Rapporté par le Wall Street Journal, Mahito Shikama, ingénieur en chef exécutif de Honda, explique que « nous nous concentrons sur le développement de technologies qui rendent les voitures plus sûres et plus fiables ». Yukata Tamagawa, cadre opérationnel pour l’entreprise, précise que l’autonomie totale des véhicules « serait un résultat, et non un objectif » pour les équipes de Honda.

Dans la même catégorie Cruise est prête à tester ses taxis sans volant

La société basée à Tokyo prévoit de lancer sa fonctionnalité de dépassement automatique à l’échelle mondiale en 2024. Elle assure être parvenue à utiliser des technologies de radar et de capteur moins coûteuses pour faire baisser le prix des modèles de voitures qui l’embarquent.

Honda sur la route de la voiture autonome

Honda est réputée pour ses investissements dans le domaine de la conduite autonome. Elle est d’ailleurs l’un des actionnaires de Cruise, le système de conduite automatique de General Motors, dans lequel elle a placé 750 millions de dollars en 2018. Le constructeur a déclaré vouloir rajouter 2 milliards de dollars supplémentaires d’ici à 2030.

Par ailleurs, en novembre 2020, Honda est devenue la première entreprise automobile à pouvoir vendre des véhicules autonomes de niveau 3, qui permettent temporairement aux conducteurs de déléguer la conduite. En 2021, elle a déployé ses 100 premières voitures labellisées niveau 3. Nul doute que sa technologie de dépassement automatiquement viendra bientôt équiper ses futurs modèles.