L’anxiété des conducteurs américains liée à leur niveau de batterie ne va plus avoir lieu d’être. Stellantis et six des plus grands constructeurs automobiles du monde ont annoncé, ce 26 juillet, la création d’une coentreprise pour créer un réseau de stations de recharge en Amérique du Nord.

Objectif de Stellantis et de ses compères ? Concurrencer Tesla

General Motors, Stellantis, Hyundai, Kia, Honda, Mercedes-Benz et BWM ont conjointement publié un communiqué pour clamer l’objectif de leur association « devenir le premier réseau de stations de recharge haute puissance fiable en Amérique du Nord ». D’ici l’été 2024, les premières stations de recharges sur les 30 000 prévus ouvriront aux États-Unis et « au Canada ultérieurement ».

Les bornes de recharges seront accessibles à presque tous les véhicules électriques grâce aux connecteurs classiques Combined Charging System (CCS) et à ceux de Tesla, North American Charging Standard (NACS). Elles seront installées le long des zones urbaines et des autoroutes, à l’instar des stations à essence traditionnelles. « Axées sur le confort des clients et la facilité de recharge, les stations seront situées à des emplacements pratiques offrant dans la mesure du possible et des commodités telles que des toilettes, des services de restauration et des supérettes » détaille le consortium.

Cette avancée est une bonne nouvelle pour l’avenir de l’électrique Outre-Atlantique. Aujourd’hui, les acheteurs nord-américains affirment souvent être inquiets à cause du manque de chargeur. Selon le département américain de l’énergie, les États-Unis disposent de 110 000 bornes de recharges pour 2,3 millions de véhicules électriques. Seulement, 32 000 des stations de recharge donnent la possibilité aux consommateurs d’utiliser des connecteurs rapides, dont 12 000 sont fournis par Tesla.

À titre de comparaison, 500 000 bornes de recharge sont prêtes à l’emploi dans l’Union européenne pour presque 10 millions de véhicules électriques. Ce nombre de stations devrait exploser d’ici 2025 grâce à un nouveau règlement du Conseil européen. Des chargeurs rapides devront être installés tous les 60 kilomètres le long du réseau transeuropéen.

La coentreprise des sept champions du secteur devrait être finalisée en fin d’année, après obtention des approbations réglementaires habituelles. Carlos Tavares, PDG du géant franco-italien Stellantis se réjouit de cette future entreprise « Je souhaite remercier chaque collègue impliqué dans ce projet car il s’agit d’un formidable exemple d’intelligence collective à l’écoute et au service de nos clients ».