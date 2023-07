Tomber en panne de batterie pourrait devenir quasiment impossible en Europe d’ici 2025. Le Conseil européen, l’institution qui réunit les chefs d’État des 27 États membres, a adopté un règlement ...

Tomber en panne de batterie pourrait devenir quasiment impossible en Europe d’ici 2025. Le Conseil européen, l’institution qui réunit les chefs d’État des 27 États membres, a adopté un règlement pour faciliter l’accès aux bornes de recharge électrique et aux stations hydrogène. Cette nouvelle loi vient compléter le programme Fit for 55 de l’Union européenne. Elle a pour but de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % avant 2030.

Les utilisateurs devront pouvoir payer par paiement sans contact aux bornes de recharge

« Nous avons bon espoir que, dans un avenir proche, les citoyens pourront recharger leur voiture électrique aussi facilement qu’ils mettent aujourd’hui de l’essence dans les stations-service traditionnelles » a déclaré Raquel Sánchez Jiménez, ministre espagnole des transports, de la mobilité et du programme urbain au Conseil européen. Pour y parvenir, le nouveau règlement doit élargir les infrastructures de recharge des véhicules électriques le long des principales autoroutes européennes, faciliter les paiements aux bornes, et garantir que les prix et la disponibilité des stations soient clairement communiqués en amont des aires d’autoroutes.

Pour respecter ses objectifs, le Conseil européen exige que, d’ici 2025, des bornes de recharge rapide, soit une capacité de 150 kW de puissance minimum, soient installées tous les 60 kilomètres le long du réseau transeuropéen de l’Union Européenne. Ce corridor comprend l’essentiel des autoroutes passant proche des métropoles du Vieux continent. En France, plus d’une dizaine d’autoroutes vont bénéficier de ce nouveau programme.

Au-delà des voitures électriques, cette obligation a également été votée pour l’alimentation des poids lourds. Tous les 60 km, le long du réseau transeuropéen des stations de recharge d’une puissance minimale de 350 kW devront être construites.

Le Conseil européen a également décidé de simplifier l’utilisation des bornes pour les consommateurs. Il sera désormais obligatoire de payer aux points de recharge ou de ravitaillement avec une carte de paiement ou en sans contact et sans avoir besoin d’un abonnement. Dans le même temps, les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement doivent fournir aux consommateurs, des informations complètes sur la disponibilité, le temps d’attente ou les prix dans les différentes stations.

Ce nouveau règlement doit désormais être publié au Journal officiel, « après l’été » signale le Conseil. Il entrera en vigueur vingt jours après la publication et devra être appliqué six mois après.