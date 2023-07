Mercedes-Benz a annoncé, le 7 juillet, adopter la norme de charge américaine de Tesla en Amérique du Nord. Cette norme baptisée NACS a déjà été adoubée par plusieurs constructeurs comme Ford ou encore General Motors. La marque à l’étoile souhaite, tout de même, développer son propre réseau et devrait déployer 2 500 chargeurs.

Mercedes-Benz rejoint une longue liste

Aux États-Unis, deux types de recharge rapide s’opposent : le CCS et le NACS. Dans un court communiqué, Mercedes-Benz a annoncé que, d’ici 2024, tous les clients se verront proposer un adaptateur permettant aux prises CCS BEV de se recharger sur les prises NACS. Il permettra à tous les véhicules électriques de la marque en Amérique du Nord d’utiliser les Superchargers de Tesla. Ce changement a été justifié par l’entreprise pour « accélérer le passage aux véhicules électriques ». Elle a ajouté « Nous nous engageons à améliorer l’ensemble de l’expérience pour nos clients y compris en adoptant d’autres solutions de recharge rapides, pratiques et fiables ».

La marque à l’étoile n’abandonne pas pour autant le marché des bornes de recharge. D’ici la fin de la décennie, elle souhaite compter plus de 2 000 stations de recharges et plus de 10 000 bornes dans le monde. Les premières d’entre elles seront installées en Amérique du Nord au dernier trimestre 2023. « Avec le développement de notre nouveau réseau nord-américain de recharge haute puissance, nous sommes prêts à redéfinir l’expérience de recharge des véhicules électriques, » précise le groupe.

En 2023, Tesla compte plus de 45 000 chargeurs dans le monde. Aux États-Unis, les Superchargers représentent plus de 60 % de l’offre dans le pays. Cette force pousse les entreprises à se soumettre à la norme de Tesla. Ford, General Motors, Rivian, Volvo ou encore Polestar ont annoncé, le mois dernier, l’adoption de la prise du leader du marché de l’électrique. Premier constructeur allemand à avoir accepté, Mercedes-Benz devrait être rejoint par son compatriote Volkswagen, actuellement en négociation. En Europe, les entreprises n’auront pas à se battre pour imposer leur norme de prise. En 2020, l’Union européenne a imposé le Type 2, un connecteur à sept broches permettant la recharge rapide.