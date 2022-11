Dans un article de blog publié le 11 novembre, Tesla met à la disposition de tous des documents détaillant les caractéristiques techniques et autres détails de conception de ses connecteurs de recharge NACS (North American Charging Standard).

Plusieurs modèles de connecteurs de recharge existent sur le marché automobile, le CCS (Combined Charging System) étant le plus répandu en Amérique du Nord et en Europe. Le CCS avait lui-même remplacé le modèle précédent, CHAdeMO, développé à partir de 2010 par un ensemble de constructeurs automobiles japonais.

Un simple article de blog pour de grandes conséquences (potentielles)

L’objectif de Tesla est donc de renverser à nouveau la norme établie en remplaçant le standard CCS par le NACS, décrit comme plus petit mais plus puissant. En effet, l’entreprise détenue par Elon Musk avance le chiffre de 900 Kw de puissance, contre seulement 450 Kw pour les connecteurs CCS. Jusqu’alors, la supériorité du modèle NACS n’avait jamais été contestée mais demeurait inaccessible aux acteurs du secteur automobile étant donné l’hégémonie de Tesla, à l’origine de la création de cette norme.

L’article publié par Tesla explique même que le nombre de véhicules électriques disposant du modèle NACS est devenu plus élevé que le nombre de voitures dotées du modèle CCS, et qu’il est donc nécessaire pour les opérateurs de bornes de recharge et constructeurs automobiles d’adopter le type NACS.

Une stratégie d’expansion géographique progressive

En portant à la connaissance du public un tel recueil de données sur ce modèle de prise, Tesla risque de bouleverser le marché nord-américain mais atteindra plus difficilement son objectif en Europe. En effet, aux États-Unis, aucune barrière législative ne contraint les fabricants de bornes de recharge et sociétés automobiles à privilégier un type de connecteur au détriment d’un autre. A contrario, l’Union européenne a imposé le CCS comme standard et les prises NACS sont moins répandues qu’aux États-Unis. L’usage de connecteurs CCS risque donc de perdurer encore pour quelque temps.