Plus grands et plus chers maintenant pour vendre plus petits et moins coûteux dans le futur, c’est la nouvelle devise de Honda. Le constructeur automobile japonais a annoncé, la semaine dernière, miser sur le développement d’une nouvelle technologie de batterie pour réduire les coûts et le prix à l’achat. Mais pour la produire, il vendra des voitures électriques plus grandes et plus chères durant les prochaines années.

Un véhicule Honda avec une batterie à l’état solide d’ici 2028 ?

Présent aux États-Unis pour l’ouverture d’une nouvelle usine de batteries lithium-ion de 4,4 milliards de dollars, Toshihiro Mibe, PDG de Honda, a fait le point sur l’avenir des gammes électriques de son entreprise. Il a notamment affirmé qu’elle travaillait sur des batteries à état solide.

Ce nouveau type de batterie remplace le liquide utilisé par les batteries au lithium-ion par des matériaux plus efficaces comme la céramique. Elle permettrait de recharger une voiture électrique en une poignée de minutes contre une vingtaine pour les batteries les plus performantes aujourd’hui.

Cette démarche n’est pas nouvelle chez Honda. En novembre dernier, Toshihiro Mibe avait déclaré lors d’une table ronde au siège de l’entreprise « Nous pensons pouvoir lancer un véhicule avec une batterie à l'état solide en 2028, et 2029 ». Aujourd’hui, le PDG est plus dubitatif sur la future production de ses nouvelles batteries, « Il faudra plusieurs années pour que la technologie émerge. Il est donc difficile d’estimer quand il faudra vraiment augmenter la production ». Cependant, il affirme que pour développer cette technologie « Honda est obligé de commencer par des modèles plus chers pour absorber les coûts de production. Ensuite, l’entreprise envisagera de créer des voitures plus petites ».

Les fans de la Honda City, la citadine qui a fait connaître le constructeur dans les années 90, devront donc attendre avant de voir sa version électrique sur les routes. En attendant, ils pourront se rabattre sur la Honda Prologue et l’Acura ZDX en vente d’ici 2024 pour la modique somme de 50 000 dollars.

Honda pourrait accélérer son calendrier en activant de nouveaux leviers de financement. Le constructeur japonais envisagerait notamment, d’après TechCrunch, de commercialiser un générateur d’électricité utilisant les piles à combustibles. Une technologie issue d’une gamme de voitures, lancée en 2016 utilisant de l’hydrogène comme carburant. Elle a été abandonnée par manque de point de recharge. Aujourd’hui, l’entreprise récupère les piles pour les utiliser, pour le moment, avec de l’hydrogène non-vert.

Peu importent les moyens de financement, le temps presse pour Honda. Les batteries à état solide que l’entreprise japonaise souhaite développer intéressent beaucoup de constructeurs. Sur son propre marché, Toyota a annoncé, en septembre 2021, investir 5,5 milliards de dollars dans la recherche et développement des batteries à l’état solide. Que ce soit avec le lithium ou la céramique, Honda doit vite prendre le virage de l’électrification pour respecter sa promesse de neutralité carbone en 2040.