LG vient d’annoncer un partenariat avec la start-up canadienne Tenstorrent. Objectif : ​​fabriquer des puces qui alimentent les téléviseurs intelligents, les produits automobiles et les centres de données. Qui est ...

LG vient d’annoncer un partenariat avec la start-up canadienne Tenstorrent. Objectif : ​​fabriquer des puces qui alimentent les téléviseurs intelligents, les produits automobiles et les centres de données.

Qui est Tenstorrent ?

Si le nom de Tenstorrent n’est pas forcément très connu, il s’agit d’une entreprise à la réputation solide, spécialisée dans la conception et la production de puces qui intègrent des architectures innovantes pour l’accélération des tâches d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Elle est dirigée par un taulier du secteur, Jim Keller. Ingénieur plébiscité pour son travail pionnier chez Apple, Tesla et AMD. Fondée en 2016, Trenstorrent pèse déjà 1 milliard de dollars.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Tenstorrent a récemment conçu une puce de processeur utilisant RISC-V, une architecture standard ouverte relativement nouvelle qui concurrence celle d’Arm. La start-up se concentre sur différents types de puces, notamment des processeurs RISC-V et des accélératrices d’intelligence artificielle (IA), ce qui lui permet de maîtriser chacune des technologies qui gèrent les modèles d’IA.

Cette combinaison peut être utilisée pour fabriquer des puces, des puces modulaires, des technologies, mais aussi pour la création de designs ou d’innovations destinées à différents produits et applications. LG utilisera dans un premier temps le modèle de puce IA de Tenstorrent pour concevoir ses propres modèles, mais il s’agit surtout d’un partenariat stratégique, a expliqué David Bennett, directeur de la clientèle de Tenstorrent à Reuters.

« Cette collaboration n’est qu’un début. Les technologies IA et RISC-V de Tenstorrent, leaders sur le marché, renforceront la compétitivité des futurs produits de LG, tandis que notre technologie de codec vidéo, éprouvée de longue date, aidera Tenstorrent à prendre le contrôle des marchés des processeurs haute performance pour centres de données », a précisé Byoung-hoon Kim, directeur de la technologie de LG.

Les annonces liées à l’IA sont nombreuses

Ces derniers jours, les annonces en lien avec l’intelligence artificielle et le matériel électronique nécessaire à son fonctionnement ont été particulièrement nombreuses. Par exemple, Nvidia, leader des processeurs graphiques destinés à l’IA, s’est associé à la firme taïwanaise MediaTek pour équiper les systèmes d’infodivertissement des véhicules connectés. Le géant américain a également conclu un partenariat avec WPP, mastodonte de la publicité, pour concevoir ses publicités grâce à l’IA générative.

« Il est de plus en plus important pour les leaders de l’industrie de s’approprier leur avenir en matière de silicium. LG est un géant de notre industrie, et cette collaboration renforcera leur portefeuille de technologies pour leurs futures solutions de puces, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour différencier leurs produits », a souligné Keller, à propos de la nouvelle collaboration de son entreprise avec LG.