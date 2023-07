LG vient de détailler sa feuille de route pour atteindre les 77, 5 milliards de dollars de ventes annuelles en 2030. Le géant sud-coréen prévoit de continuer sa transformation en ...

LG vient de détailler sa feuille de route pour atteindre les 77,5 milliards de dollars de ventes annuelles en 2030. Le géant sud-coréen prévoit de continuer sa transformation en misant, notamment, sur le secteur automobile et son électrification.

Un « tout nouveau LG »

LG a quitté le marché du smartphone il y a deux ans maintenant. Désormais, la firme a une stratégie bien léchée pour se métamorphoser et continué de croître : elle veut passer d’un fabricant traditionnel d’appareils électroménagers à une entreprise plateforme.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La société vise un chiffre d’affaires de 77,5 milliards de dollars d’ici à 2030, et prévoit des investissements de l’ordre de 38,5 milliards de dollars pour soutenir sa stratégie future. « LG continuera à poursuivre sa vision audacieuse de se transformer et de progresser en tant qu’entreprise de solutions de vie intelligente qui connecte et étend les différents espaces et expériences des clients, plutôt que de se reposer sur sa position actuelle en tant que meilleure marque d’électroménagers offrant des produits de qualité », s’est enthousiasmé Joo-wan Cho, PDG de LG Electronics, lors d’une conférence de presse à Séoul.

Il assure qu’un « nouveau LG » va naître, grâce à une façon de travailler totalement « réinventée ». LG s’est fixé trois objectifs pour atteindre son but. Elle veut travailler sur un nouveau service basé sur une plateforme, accélérer ses relations interentreprises et explorer de nouveaux domaines comme la recharge des véhicules électriques et la santé numérique.

Au cœur de cette transformation, se trouve le développement d’une plateforme connectant les différents produits de LG. D’ici à 2030, la proportion de ces trois piliers dans les ventes et les bénéfices d’exploitation devrait dépasser 50 %, prévoit le PDG. Cho a identifié l’électrification, la servitisation (proposer un ensemble intégré de produits et services) et la numérisation comme des points d’inflexion clés sur lesquels LG se concentrera dans les années à venir.

De grands espoir pour les composants automobiles

La division des composants automobiles de l’entreprise, qui connaît une croissance rapide depuis sa création il y a 10 ans, devrait réaliser un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de dollars cette année. LG veut doubler ce montant d’ici à 2030, alors que l’unité n’est devenue rentable que l’année dernière. Ses activités principales regroupent les systèmes d’infodivertissement automobile, les solutions de recharge des véhicules électriques, la chaîne de traction électrique et les systèmes d’éclairage.

Le groupe coréen ne cache pas ses ambitions. Il souhaite devenir l’une des dix premières entreprises mondiales dans le domaine des composants automobiles. En amont, LG continuera de renforcer les plateformes de services de ses activités liées aux appareils électroménagers et aux téléviseurs, qui génèrent des bénéfices réguliers.