LG et Hyundai ont annoncé la construction d’une usine destinée à la construction de batteries pour les véhicules électriques dans l’État de la Géorgie, aux États-Unis. Depuis plusieurs mois, les constructeurs sont nombreux à se lancer dans de nouveaux projets outre-Atlantique, et ce n’est pas dû au hasard.

Les initiatives du gouvernement américain se multiplient

Tandis que l’adoption de l’électrique s’accélère, le gouvernement américain, qui vise à ce que les véhicules électriques représentent environ 50 % des voitures vendues d’ici à 2030, multiplie les initiatives pour encourager les constructeurs à produire davantage localement. Par exemple, l’Inflation Reduction Act, ratifié en été 2022, garantit des subventions aux firmes qui construisent de nouvelles usines dans le pays.

De même, l’American Battery Materials Initiative va accorder 2,8 milliards de dollars de subventions à 20 entreprises pour les encourager à lancer la production de batteries sur le territoire américain, afin de s’assurer que les États-Unis ne dépendent pas fortement de « chaînes d’approvisionnement étrangères peu fiables ».

Dans cette optique, LG et Hyundai ont signé un protocole d’accord pour investir 4,3 milliards de dollars dans la nouvelle usine, qui sera située à proximité de la ville de Savannah, où Hyundai construit également sa première usine entièrement dédiée aux véhicules électriques aux États-Unis. Les deux entreprises détiendront 50 % dans la fabrique, qui devrait être opérationnelle au plus tôt en 2025.

« Deux grands leaders des secteurs de l’automobile et des batteries ont uni leurs forces et, ensemble, nous sommes prêts à conduire la transition vers les véhicules électriques en Amérique », s’est enhousiasmé Youngsoo Kwon, PDG de LG Energy Solution, dans un communiqué de presse. Une fois qu’elle aura atteint sa pleine capacité, l’usine pourra produire 30 GWh de batteries par an, ce qui est suffisant pour assurer la production de 300 000 véhicules électriques.

De nombreux projets similaires sont en cours

Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des projets outre-Atlantique. Il y a peu, LG annonçait également un investissement de 5,5 milliards de dollars dans une usine de batteries dans l’État de l’Arizona. Samsung et General Motors, eux, se sont associés pour en fabriquer une à hauteur de 3 milliards de dollars.

En février, Ford a annoncé la construction d’une usine de batteries d’une valeur de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan, où elle utilisera la technologie et les services fournis par le plus grand fabricant de batteries au monde, la société chinoise CATL. Ford construit également des usines de batteries dans le Kentucky et le Tennessee avec une autre entreprise sud-coréenne, SK On.

LG s’est aussi associée à Honda pour construire une usine de batteries dans l’État de l’Ohio, et a annoncé une collaboration avec General Motors baptisée Ultium Cells. Celle-ci vise à implanter des usines de fabrication de batteries dans divers États et a reçu une subvention de 2,5 milliards de dollars de la part du département de l’Énergie américain. Il est probable que des projets similaires continuent d’être annoncés par l’industrie automobile dans les prochains mois.