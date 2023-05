L’entreprise britannique WPP, un des mastodontes de la publicité dans le monde, a annoncé la signature d’un partenariat avec le spécialiste américain des cartes graphiques, Nvidia. Ce dernier va se ...

L’entreprise britannique WPP, un des mastodontes de la publicité dans le monde, a annoncé la signature d’un partenariat avec le spécialiste américain des cartes graphiques, Nvidia. Ce dernier va se servir de ses produits et de ses compétences afin de concevoir un moteur de contenus pour générer des publicités de plusieurs minutes, évitant un travail de plusieurs jours ou semaines.

Un outil génératif pour proposer des publicités plus rapidement qu’auparavant

En s’appuyant sur Nvidia Omniverse, une plateforme se présentant sous la forme d’une toolbox proposant de nombreuses fonctionnalités de conception graphique 3D, les deux partenaires vont mettre au point un outil d’IA générative. L’objectif serait de permettre aux équipes créatives de WPP, « de produire du contenu commercial de haute qualité plus rapidement, plus efficacement et à grande échelle tout en restant parfaitement aligné avec la marque d’un client ».

Pour avoir accès à un maximum de contenu afin d’entraîner et d’enrichir leur future machine, les deux sociétés se sont rapprochées à Getty Images, connue pour proposer une banque d’images très fournie qui a justement interdit le contenu généré par l’IA sur sa plateforme. Ensemble, ils s’assureront que les illustrations et photographies utilisées ne contreviennent pas au droit d’auteur.

Dernièrement, l’Union européenne a décidé d’ajouter plusieurs mesures dans son futur AI Act prenant en compte l’utilisation illégale d’images sous copyright dans les IA génératives. À l’avenir, il est possible que d’autres législations emboîtent le pas, d’où cette précaution prise par WWP et Nvidia.

Nvidia capitalise sur l’IA générative, WWP veut rattraper Publicis

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle générative, l’entreprise technologique américaine se porte très bien, atteignant même les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En effet, l’utilisation de semi-conducteurs très performants étant nécessaire pour l’entraînement des modèles de langage, la demande a tout simplement explosé, faisant les affaires du groupe.

Surfant sur la vague du succès, la société a profité de l’édition 2023 du Computex pour réaliser plusieurs annonces autour de l’IA générative. Parmi elles, l’arrivée d’un supercalculateur afin de concevoir des outils aussi performants que ChatGPT, le développement d’Avatar Cloud Engine afin de donner plus de vie aux personnages non-joueurs dans les jeux vidéo, et évidemment, son partenariat avec WWP.

Dans le marché de la publicité, l’agence britannique n’est pas la seule à s’intéresser à cette technologie. Il est tout à fait possible que la course à l’IA générative fasse rage dans ce secteur. En effet, Publicis, deuxième acteur mondial de la publicité, a annoncé avoir conclu un partenariat avec OpenAI dont les détails n’ont pas été dévoilés. Comme l’indiquait Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, aux Echos, « Chez nous, les IA génératives ne remplaceront pas les esprits créatifs, mais nous faisons en sorte que la machine leur permette d’aller plus vite et d’être plus inventifs ».