Meta abandonne les NFT sur Facebook et Instagram, seulement un an après avoir annoncé leur arrivée en fanfare sur ses plateformes.

Les NFT, ou « Digital Collectibles » pour Meta, étaient censés préparer la plateforme à l’arrivée du métavers. Quelques semaines après leur lancement officiel, la société annonçait leur déploiement dans plus d’une centaine de pays. En novembre dernier, une autre expansion importante de la fonctionnalité était présentée, permettant aux créateurs de minter et de vendre les NFT directement sur Instagram.

Visiblement, la fonctionnalité n’a pas été à la hauteur des espérances des dirigeants de Meta. « Nous mettons un terme aux objets de collection numériques (NFT) pour l'instant afin de nous concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises », a annoncé Stéphane Kasriel, responsable de Meta en commerce et fintech, dans un thread Twitter. Il précise que la société continuera de « créer des opportunités pour les créateurs et les entreprises de se connecter avec leurs fans et de monétiser reste une priorité ».

Meta va ainsi se concentrer sur « les domaines où nous pouvons avoir un impact à grande échelle », à savoir ses messageries, la monétisation des Reels sur Instagram, ainsi que l’amélioration de Meta Pay, le système de paiement de l’entreprise également prévu pour le métavers. Kasriel a notamment confirmé être en train de travailler sur les paiements par messagerie à travers les plateformes de Meta.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023