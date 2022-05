Meta a annoncé, aujourd’hui 10 mai, l’arrivée d’une fonctionnalité permettant à ses utilisateurs de mettre en valeur leurs NFT : Digital Collectibles. D’abord disponible sur Instagram, sa sortie est prévue pour plus tard sur Facebook.

Dans une vidéo, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a proclamé l’arrivée des jetons non fongibles via une nouvelle fonctionnalité, Digital Collectibles. Celle-ci permettra aux créateurs et collectionneurs de partager leurs NFT sur leur compte Instagram, au travers de posts, de stories ou par messages. Ce n’est pas une surprise puisque l’idée traînait dans les cartons depuis janvier et avait été confirmée en mars.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022