Carton plein pour Sorare. La licorne française vient d’annoncer un partenariat pluriannuel avec la Premier League, championnat de football le plus suivi dans le monde. Si le montant n’a pas été divulgué, ce dernier s’élèverait à 30 millions de livres. La collaboration entre l’entreprise de jeu en free-to-play et le championnat anglais offrira aux fans la possibilité d’acheter, vendre et échanger des cartes de joueurs évoluant au sein des 20 clubs de la ligue. Stockés sur la blockchain Ethereum, ces NFT sont adossés à des valeurs fluctuantes, en fonction des performances réelles des joueurs. Le partenariat prévoit également des fonctionnalités additionnelles, comme des compétitions spécifiques aux ligues ou encore un mode avec des salaires plafonnés.

L’ascension de Sorare

Sorare, société valorisée 4.3 milliards de dollars, veut conquérir le monde du sport, et plus spécifiquement du football, où elle a commencé à faire ses premières marques. Créée en septembre 2018 par Nicolas Julia et Adrien Montfort, l’entreprise signe son premier contrat dès octobre 2018, avec la Jupiler League, championnat de foot belge. Actuellement, les cartes de joueurs appartenant à près de 300 clubs dans une cinquantaine de ligues sont disponibles sur la plateforme. Sorare ne s’arrête pas là, en collaborant depuis 2022, avec les ligues historiques de la Major League of Baseball et la NBA.

Dépoussiérer les tribunes de supporters

L’accord conclu entre Sorare et la Premier League résulte de la volonté des dirigeants du championnat de révolutionner l’expérience supporter pour fidéliser leurs audiences, même en dehors des rencontres sportives, tout en diversifiant leurs sources de revenus. La Premier League était à la recherche d’un partenaire pour concrétiser son ambition.ConsenSys avait d’abord été privilégié, pour un contrat de quatre ans, mis à mal par l'hiver crypto.

NFT et monde du sport : de bons coéquipiers ?

Cette annonce apparaît comme une lueur d’espoir pour le secteur des NFT, victime collatérale de l'hiver crypto. En l’espace de quelques mois, le marché a subi des baisses de prix considérables et une chute radicale du volume des transactions. CryptoSlam estime que le prix de vente moyen d'un NFT en décembre 2022 était de 143,22 dollars, soit une baisse de 63 % par rapport aux 383,73 dollars de décembre 2021.

Dans la même catégorie L’Inde et les États-Unis concluent un accord technologique d’envergure

Sorare façonne de nouveaux cas d’usages, en dehors du secteur de l’art, même si d'autres projets ont connus des échecs cuisants : le jeu vidéo F1 Delta Time, qui récompensait les joueurs en crypto et en NFT a fermé sans prévenir, privant de nombreux joueurs de leurs actifs numériques. Quant à Dapper Labs, à l'origine de NBA Top Shop, l'entreprise a dû licencier massivement ses employés, face au déclin du marché.