Lancé en 2019, Facebook Pay, le système de paiement en ligne de Meta, va changer de nom. Pour correspondre à la nouvelle identité de l’entreprise, le service de transaction va tout simplement se renommer Meta Pay. Stephane Kasriel, directeur fintech chez Meta, a expliqué le 11 mai les objectifs de ce service en lien avec le métavers.

Meta conçoit tous ses produits avec le métavers à l’esprit

Au-delà du changement de nom, Meta souhaite améliorer le système de paiement qu’elle proposait déjà avec Facebook Pay. L’entreprise de Mark Zuckerbeg ne va pas chercher à étendre Meta Pay à plus de pays pour le moment, elle veut d’abord le rendre plus performant dans les 160 pays où il est déjà disponible. L’objectif premier est de concevoir les pourtours d’un dispositif de transaction qui pourra être facilement transplanté dans le métavers.

« Concevoir nos produits et nos infrastructures avec le métavers à l’esprit va nous aider à faciliter la mise en place d’innovations plus accessibles et peu coûteuses, avant même que le métavers ne devienne mainstream », explique Stéphane Kasriel, en ajoutant que « une fois les fondations en place, le potentiel du métavers, ainsi que ses avantages pour la fintech, seront infinis. »

Actuellement Facebook Pay permet de faire des achats via la marketplace de Facebook et Instagram. Concernant Meta Pay, le projet en est encore au stade de la conception pour l’expérience de transaction dans le métavers. L’entreprise réfléchit à un moyen de prouver l’identité des personnes dans le métavers et la conserver d’une expérience virtuelle à l’autre.

Un futur modèle économique encore au stade expérimental

Le géant de la tech se penche aussi sur un moyen pour les utilisateurs de stocker leurs biens numériques et de les transporter avec eux. Il veut aussi permettre aux utilisateurs de payer facilement et avec la méthode qui leur convient, que cela soit dans le cadre d’une transaction entre amis, ou avec des entreprises, des créateurs.

Le timing de cette annonce est particulier, puisque le 12 mai, Meta a annoncé qu’il allait être contraint de diminuer le budget du Reality Labs, sa division dédiée aux développements du métavers et des technologies associées. Cela a pour conséquence l’annulation de certains projets, même si la société n’a pas encore précisé lesquels sont concernés.

Le fiasco Diem, la cryptomonnaie conçue par Meta et revendue à la banque Silvergate début 2022, n’a pas érodé les ambitions de l’entreprise. En annonçant l’arrivée des NFT, d’abord sur Instagram, puis sur Facebook, Meta expérimente la vente de biens numériques via les cryptomonnaies. Associé à son service Meta Pay, la silhouette du futur modèle économique du métavers imaginé par Mark Zuckerberg commence à prendre forme.