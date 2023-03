Une nouvelle vague de licenciements chez Meta est imminente, alors que Mark Zuckerberg veut que l’année 2023 soit celle de l’« efficacité ». Elle pourrait affecter des milliers d’employés.

Une passe difficile pour l’entreprise

2022 a été une période particulièrement difficile pour Meta, l’entreprise ayant enregistré des pertes financières sur l’ensemble de l’année pour la première fois de son histoire. En plus du contexte économique incertain, elle est de plus en plus concurrencée dans son secteur d’activité le plus important avec l’ascension de TikTok mais également la mise en place de l’App Tracking Transparency d’Apple, qui permet aux utilisateurs d’iOS de désactiver le ciblage publicitaire.

En amont, Meta continue d’investir massivement dans le métavers, alors même que sa division Reality Labs est en proie à d’importantes pertes. Dans ce contexte, l’entreprise a décidé, en novembre dernier, de licencier 13 % de son personnel, soit 11 000 postes, et devrait procéder à une nouvelle vague de licenciements dès cette semaine.

Selon Bloomberg, l’entreprise a demandé aux directeurs et aux vice-présidents de dresser des listes d'employés susceptibles d'être licenciés. Le média fait état d'une anxiété accrue et d'un moral en berne parmi le personnel de Meta à son siège social de Menlo Park, en Californie.

Plusieurs campagnes de licenciements sont menées au sein de Meta

Cette nouvelle vague de licenciements vise à réduire les dépenses de la société, et ne doit pas être confondue avec celle décrite par Zuckerberg lors de l’annonce des derniers résultats trimestriels de celle-ci. Il expliquait alors que Meta avait besoin d’une importante restructuration ; une manœuvre qui n’a pas été finalisée et pourrait encore affecter des milliers de personnes au sein de l’entreprise.

« Je ne pense pas que vous vouliez une structure de gestion qui se résume à des managers gérant des managers, gérant des managers, gérant des managers, gérant les personnes qui font le travail », confiait le PDG il y a quelques semaines. Il a également expliqué qu’il « assumerait la responsabilité » des plans de réduction des coûts précédemment annoncés par l'entreprise, affirmant qu'il considérait les licenciements « comme un dernier recours ».

Meta n’est pas la seule entreprise à effectuer d’importantes vagues de licenciements, il s’agit d’une tendance qui touche l’ensemble du secteur technologique, aussi bien les acteurs importants que les sociétés moins reconnues.