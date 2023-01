C’est la période des bilans trimestriels, et celui de Tesla pour le quatrième exercice de 2022 tombe dans un contexte très particulier. Malgré tout, le constructeur de véhicules électriques est parvenu à battre les prédictions des analystes de Wall Street.

Tesla continue sur sa lancée

Inflation, problèmes d’approvisionnement en Chine, etc. L’ensemble de l’industrie automobile a subi de nombreuses déconvenues en 2022, et Tesla n’échappe pas à la règle. Le constructeur a notamment été affecté par le comportement de son PDG, Elon Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Pour financer l’opération, il n’a pas hésité à vendre des actions de Tesla, ce qui a largement affecté le cours de l’entreprise en bourse, qui a chuté de plus de 60 % au courant de l’année.

Malgré cela, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 24,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 37 % par rapport à la même période de 2021, et une hausse de 13 % comparé au troisième trimestre. Les analystes s'attendaient à ce que la société gagne environ 24,2 milliards de dollars. Le bénéfice net du trimestre s'est élevé à 3,7 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de dollars au troisième trimestre, a indiqué Tesla.

Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice de Tesla a plus que doublé, passant de 5,5 milliards de dollars en 2021 à 12,6 milliards de dollars en 2022. L’entreprise a livré 1,3 million de véhicules tout au long de l’année, c’est plus qu’en 2021, mais moins que son objectif qui était fixé à 1,4 million d’unités, pour une croissance de 50 % d’une année sur l’autre.

Le chiffre d'affaires de 2022, y compris les revenus issus des panneaux solaires, du stockage de l'énergie et d'autres activités, est passé à 81,5 milliards de dollars, contre 53,8 milliards de dollars l'année précédente. « Alors que d'autres domaines de l'entreprise deviennent plus importants, et en particulier l'activité énergétique qui croît plus rapidement que l'activité automobile, nous nous concentrons fortement sur le levier d'exploitation ici et sur l'amélioration de l'efficacité de nos frais généraux », a déclaré Zachary Kirkhorn, directeur financier de Tesla, lors de la conférence téléphonique portant sur les résultats trimestriels.

Congrats Tesla California factory team on all-time record production! pic.twitter.com/1aF53hgWgM — Mr. Tweet (@elonmusk) January 26, 2023

Miser sur l’accessibilité financière

En revanche, la marge brute, c’est-à-dire le ratio qui mesure la rentabilité des ventes, de l’activité automobile de l’entreprise s’est établie à 25,9 %, le chiffre le plus bas des cinq derniers trimestres. Cela s’explique par l’importante baisse des coûts opérée par Tesla pour rendre ses véhicules plus attractifs et toucher davantage de consommateurs. Cette manœuvre porte d’ores et déjà ses fruits, selon Musk : « Jusqu'à présent, en janvier, nous avons enregistré les commandes les plus fortes de toute notre histoire. Nous voyons actuellement des commandes de près de deux fois le taux de production ».

Dans cette optique, Tesla a expliqué qu’elle allait désormais se concentrer sur l’accessibilité financière, il s’agit d’un critère essentiel pour qu’elle parvienne à atteindre son objectif de vendre plusieurs millions de véhicules chaque année. D’ailleurs, l’entreprise vient d’annoncer l’agrandissement de sa gigafactory dans le Nevada pour 3,6 milliards de dollars. Cette dernière va accueillir deux nouveaux complexes dédiés à la production du Semi Truck et de batteries.

Sur l’année 2023, Tesla vise la livraison de 1,8 million de véhicules, mais Musk a confié que « si l'année se passe bien, sans interruption de la chaîne d'approvisionnement ni problème majeur, nous avons la possibilité de produire 2 millions de voitures cette année ».

Malgré une concurrence toujours plus accrue, avec les constructeurs historiques qui vendent des véhicules électriques plus abordables, Tesla reste l’entreprise automobile la mieux valorisée au monde.