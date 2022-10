Tesla est en pleine forme. Le constructeur automobile américain vient de battre son record de livraison avec 343 830 véhicules électriques livrés au cours du troisième trimestre de l'année 2022.

343 830 véhicules vendus pour Tesla cet été

Dans son communiqué de presse, l'entreprise précise qu'au cours des mois de juillet, août et septembre, 18 672 Tesla Model S et Model X ont été vendus, contre 325 158 Tesla Model 3 et Model Y. Au total, Tesla a fabriqué sur cette même période un total de 365 923 voitures. Le constructeur automobile précise que certains de ces véhicules électriques étaient « en transit à la fin du trimestre », ajoutant qu'ils « ont été commandés et seront livrés aux clients dès leur arrivée à destination ».

Selon le fabricant américain, il n'a pas été simple d'assurer le transport des véhicules à un coût raisonnable au cours des dernières semaines durant lesquelles le flux mondiaux ont été mis à rude épreuve. En 2021, Elon Musk disait déjà à ses employés qu'il fallait arrêter de se précipiter pour augmenter le nombre de livraisons trimestrielles, mais qu'il était préférable de se concentrer sur la capacité de l'entreprise à « minimiser les coûts liés au transport ».

À ce sujet, Elon Musk a écrit sur Twitter qu'il était préférable de « lisser la vague folle de livraison de fin de trimestre pour réduire les coûts d'expédition et soulager le stress de l'équipe ». À l'avenir, l'entreprise souhaite effectuer des livraisons de manière plus régulière tout au long du trimestre. En effet, l'expérience client souffre de la ruée de la fin du trimestre. « Assurer une bonne régularité des livraisons est la bonne décision », selon le patron de l'entreprise.

La fermeture de l'usine de Shanghai a pénalisé l'entreprise au cours des deux derniers trimestres. Au cours du deuxième trimestre de l'année 2022, la société avait livré 254 695 véhicules, son plus bas niveau depuis le troisième trimestre de 2021. Maintenant que la grande ville chinoise n'est plus totalement sous cloche, le constructeur américain peut relancer la production et les ventes. De plus, les usines du Texas et de Berlin ont démarré leur production.