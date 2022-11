Mardi 22 novembre, une audience a eu lieu devant le tribunal des faillites pour échanger sur le cas FTX. Selon les avocats de l'entreprise, Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur de l'entreprise, gérait sa société comme un « royaume personnel ».

Les avocats pointent du doigt la mauvaise gestion de Sam Bankman-Fried

Un montant important des actifs de l'entreprise ont été volés. Les avocats ont promis de ratisser large pour « sécuriser les milliards de dollars de fonds qui ont transité par la société de Sam Bankman-Fried ». Selon le Wall Street Journal, l'audience du 22 novembre a marqué un point d'inflexion dans le dossier FTX. Dans le même temps, les nouveaux nouveaux dirigeants de l'entreprise font tout leur possible pour retrouver les actifs qu'ils peuvent sauver et tentent de déterminer qui pourrait être responsable de la perte de l'argent des clients.

Selon James Bromley, avocat de la nouvelle direction de FTX, « l'entreprise était sous le contrôle d'individus inexpérimentés et non avertis, et certains d'entre eux, voire tous, étaient des individus compromis ». Les avocats ont voulu appuyer sur le manque de professionnalisme de l'ancienne équipe de direction et tout particulièrement de Sam Bankman-Fried. Ils précisent que « ce que nous avons ici est une organisation mondiale, internationale, mais qui était gérée comme le fief personnel de Sam Bankman-Fried ».

Selon eux, la chute de FTX est « l'un des effondrements les plus violents de l'histoire des États-Unis ». La nouvelle direction de FTX commence seulement à faire le bilan sur les sommes qui ont disparu. Une équipe d'enquêteurs a été constituée pour mener une chasse mondiale aux dollars qui ont quitté FTX avant sa faillite. Celle-ci est composée d'anciens employés de la SEC et du ministère de la justice et de spécialistes de la cybersécurité.

Leur objectif est de retrouver les actifs appartenant à FTX, qui pourraient avoir été pris sans autorisation. L'ampleur de l'écart entre les obligations de FTX envers ses clients et les actifs disponibles qu'elle pourrait utiliser pour les payer n'est toujours pas connue. Selon les premiers documents judiciaires, FTX doit plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers. Depuis sa chute, l'entreprise est victime de cyberattaques en continu.

La nouvelle direction a mis en place de nouveaux contrôles pour tenter de limiter leur impact afin de protéger la société contre de futurs piratages. De plus, FTX reste en communication constante avec le ministère de la Justice des États-Unis. En parallèle, l'unité de cybercriminalité du bureau du procureur à Manhattan a ouvert une enquête.