Les ennuis pour le géant des cryptomonnaies FTX semblent ne jamais finir. Le 20 novembre 2022, un document judiciaire a permis de mettre en lumière certaines des dettes accumulées par la plateforme d'échanges de cryptoactifs. Cette dernière est sommée de rembourser ses 50 plus grands créanciers pour un montant total de 3,1 milliards de dollars.

Un mois de novembre noir pour FTX

C'est en 2019 que la plateforme FTX est créée par Sam Bankman-Fried. Surfant sur la vague du bitcoin, de l'ethereum et des stablecoins, FTX a réussi à se faire un nom et à devenir l'une des plateformes d'échanges de cryptoactifs les plus sûres au monde avec Binance. Au début de l'année 2022, l'entreprise était même évaluée à 16 milliards de dollars. Toutefois, le 11 novembre 2022, le fondateur et PDG de la firme dépose un dossier auprès d'un tribunal du Delaware, aux États-Unis, affirmant que sa société est en faillite.

Dans la même catégorie ISSCC : la Chine passe devant les États-Unis sur les recherches en lien avec les semi-conducteurs

Cette chute s'explique par les agissements de Sam Bankman-Fried qui aurait utilisé la moitié des capitaux déposés par ses clients, environ 16 milliards de dollars, afin de financer Alameda, sa nouvelle société cryptofinancière basée aux Bahamas. Il a ainsi utilisé l'argent de ses propres clients afin de développer sa propre structure, et spéculer sur sa réussite pour les rembourser par la suite. Toutefois, cela n'a pas fonctionné comme prévu, et Sam Bankman-Fried doit encore 10 milliards de dollars en tout à FTX.

FTX s'est endetté et doit rembourser au moins 50 de ses créanciers

Plus précisément, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies doit 3,1 milliards de dollars à ses 50 plus gros créanciers. Chacun d'entre eux attend de retrouver une certaine somme d'argent comprise entre 21 et 226 millions de dollars. Dans le document judiciaire qui a été consulté par l'AFP et dont les informations ont été relayées par Le Figaro, John Ray III, le nouveau PDG de FTX, a indiqué avoir « lancé une revue stratégique des actifs du groupe et de ses nombreuses filiales afin de décider quoi vendre ou réorganiser ».

Par ailleurs, la liste des créanciers devant recevoir cet argent pourrait évoluer en fonction des informations qu'ils obtiendront après la réalisation de leur revue stratégique, afin de prioriser certains remboursements par rapport à d'autres. Le document ne précise pas les noms des différents créanciers.

« L'une de nos priorités dans les semaines à venir sera d'explorer la possibilité de vendre, de recapitaliser ou d'engager d'autres transactions pour les filiales, et d'autres que nous identifierons potentiellement au fur et à mesure que nos travaux se poursuivront », écrit le nouveau dirigeant de FTX dans un communiqué relayé par CNBC. Son objectif est clair : tenter de sauver FTX par tous les moyens.