Binance, la plateforme d’achat, d’échange et de revente de cryptomonnaies, a annoncé, le 7 octobre, avoir été victime d’une cyberattaque. Les hackers auraient ciblé le bridge Binance Smart Chain (BSC), une passerelle qui facilite les échanges entre deux blockchains. Ils auraient réussi à subtiliser entre 100 et 110 millions de dollars en cryptomonnaies.

C’est tard dans la nuit que l’entreprise fondée en 2017 par Changpeng Zhao, surnommé CZ, mentionne une « activité irrégulière » sur le réseau BSC. Des utilisateurs malveillants auraient profité d’une faille pour frapper de nouveaux jetons BNB, la cryptomonnaie propre à Binance. Suite à ces déclarations, la valeur du BNB a chuté de 4 %, passant de 299 dollars le 6 octobre à 22 heures à 290 dollars le 7 octobre à 10 heures.

« Vos fonds sont en sécurité », s’est empressé de rassurer Changpeng Zhao, président-directeur général de Binance, sur Twitter. Il ajoute que tous les valideurs ont reçu la consigne de suspendre temporairement le réseau BSC. Si le préjudice est estimé à un peu plus de 100 millions de dollars, Binance précise que 7 millions d’entre eux ont déjà été gelés grâce à la réactivité de ses partenaires en matière de sécurité.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

