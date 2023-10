Déterminées à incarner leur politique de Responsabilité Sociétales des Entreprises (RSE), les sociétés sont nombreuses à se tourner vers le caritatif. C’est notamment le cas de la plateforme de cryptomonnaies CoinEx. En 2022, elle a bâti CoinEx Charity, sa propre organisation caritative. Elle s’engage principalement dans la réduction de la pauvreté et dans la promotion de l’éducation à travers le monde. Dans cette optique, elle a décidé de tendre la main aux élèves défavorisés de l’orphelinat CROMATICAM et de l’école EPA Nlongkak 1A au Cameroun, en Afrique.

Améliorer l’accès à l’éducation, un véritable enjeu pour l’Afrique

En Afrique, les enfants issus de foyers financièrement défavorisés rencontrent des difficultés pour accéder à une éducation qualitative. « L’Afrique a un passé complexe qui a laissé en partie la fragmentation linguistique, les conflits, la pauvreté et la malnutrition, ce qui a considérablement affecté la capacité des systèmes éducatifs à assurer l’achèvement de l’enseignement primaire universel et l’apprentissage de base », a expliqué Albert Nsengiyumva, secrétaire exécutif de l’Association pour l’avancement de l’éducation en Afrique.

Sur l’ensemble du continent, les enfants issus de foyers en difficulté financière sont ainsi confrontés à de multiples difficultés pour accéder à une éducation solide. En cause, le manque de possibilités de scolarisation, l’insuffisance des ressources éducatives et le coût élevé des frais de scolarité, qui se traduisent par un taux d’abandon scolaire élevé. Ces circonstances ont un impact considérable sur le développement des jeunes africains : selon un rapport édité par l’UNESCO en 2022, ils ont cinq fois moins de chance d’acquérir les compétences de base que les enfants dans le reste du monde.

Fournir davantage de ressources éducatives aux élèves défavorisés

Plusieurs structures africaines s’engagent dans une démarche d’accompagnement pour aider les jeunes africains à accéder à une éducation complète. Parmi elles, l’EPA Nlongkak 1A. L’école, située à Nlongkak, en Afrique, accueille plus de 300 élèves défavorisés. De son côté, l’orphelinat CROMATICAM héberge plus de 80 enfants. L’établissement a la lourde tâche d’assurer l’éducation et la socialisation des enfants orphelins ou abandonnés, tout en veillant à leur santé et à leur bien-être.

Malgré les efforts fournis par les deux institutions pour mener à bien leurs missions, leurs fonds limités demeurent un frein considérable à la réalisation de celles-ci. Pour surmonter cet obstacle, et ainsi offrir un meilleur soutien éducatif aux enfants pauvres, ils ont pu compter sur CoinEx Charity. L’association a offert à tous les élèves de l’EPA Nlongkak 1A des livres, des cahiers et d’autres fournitures scolaires essentielles. Des lectures complémentaires ont également été fournies afin de les encourager à élargir leurs horizons et à améliorer leurs résultats scolaires. En outre, elle a réglé les frais de scolarité de nombreux élèves.

Ce soutien a été renouvelé au sein de l’orphelinat CROMATICAM. Ce dernier a bénéficié de nombreux livres et d’une importante quantité de nourriture de la part de CoinEx Charity. L’objectif est d’offrir aux enfants africains un contexte favorable pour grandir et apprendre.

Depuis sa création, l’organisation est déjà venue en aide à plus de 40 écoles et 30 000 élèves. Elle a effectué plusieurs dons de fournitures scolaires, mais aussi de bourses d’études. Pour intensifier ses efforts, elle a créé, en 2023, la Grant for Fulfilling Dreams, ou la Bourse pour l’accomplissement des rêves. Ce programme, qui vise à réduire la pauvreté et à améliorer le bien-être éducatif, a déjà été lancé au Viêt Nam, en Thaïlande, en Indonésie, au Nigeria, en Inde, au Venezuela, au Brésil et au Bangladesh.

À l’avenir, CoinEx Charity compte collaborer davantage avec des partenaires caritatifs internationaux pour démocratiser l’accès à l’éducation et bâtir des lendemains meilleurs pour les jeunes générations.

