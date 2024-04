Reconnu coupable de sept chefs d’accusation par le tribunal du district sud de New York en novembre 2023, Sam Bankman-Fried (SBF) encourait jusqu’à 115 ans d’emprisonnement. La semaine dernière, le suspense autour de la nature de la condamnation a été levé : le cofondateur de FTX a écopé de vingt-cinq ans de prison.

Sam-Bankman Fried passera par la case prison

Violation de plusieurs lois fédérales, fraude par voie électronique, fraude en valeurs mobilières, escroquerie organisée, association de malfaiteurs, détournements de fonds et blanchiment d’argent. SBF a été jugé coupable pour l’ensemble de ces chefs d’accusation. Face au juge Lewis A. Kaplan, chargé de l’affaire, les procureurs du département américain de la Justice avaient réclamé une peine d’au moins 40 ans de prison. Finalement, l’homme de loi aura été plus clément à ce niveau-là, mais n’a pas hésité à ordonner la saisie de près de 11 milliards de dollars d’avoirs et de biens appartenant à SBF.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La condamnation prononcée constitue la conclusion d’une affaire qui a débuté il y a près d’u an et demi. En novembre 2022, FTX se déclarait « en faillite » auprès d’un tribunal du Delaware. Rapidement, SBF est accusé d’avoir détourné une partie des fonds de ses clients et de ses investisseurs vers une de ses sociétés, Alameda Research. À plusieurs reprises, le cofondateur de la plateforme a tenté de se dédouaner, clamant son innocence, notamment sur son blog.

Malgré ses arguments, la police royale des Bahamas l’arrêtait un mois plus tard avant de l’extrader vers les États-Unis. Après avoir réglé une caution de 250 millions de dollars, FTX a été assigné à résidence au domicile de ses parents, le temps pour lui de préparer son procès. Au cours de celui-ci, il a décidé de témoigner, bien qu’il n’en ait jamais été obligé. Cela l’aurait plus desservi qu’autre chose.

Selon le juge chargé de l’affaire, SBF a tenu des propos approximatifs tout au long de son procès qui aura duré cinq semaines. « Quand il ne mentait pas, il était évasif, les cheveux coupés en quatre, essayant d’amener les procureurs à reformuler les questions à sa place. Je fais ce métier depuis près de 30 ans. Je n’ai jamais vu une performance comme celle-ci », a-t-il déclaré avant de prononcer la condamnation.

En ce qui concerne le remboursement des créanciers de FTX, un échéancier aurait été établi par les liquidateurs dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue en mars dernier. D’ici la fin de l’année 2024, les créanciers commenceront à être remboursés. Les clients lésés recevront l’équivalent en dollars de la valeur de leurs cryptoactifs au 11 novembre 2022, date à laquelle FTX s’est déclarée en faillite. À cette date, la valeur d’un bitcoin tournait autour des 16 000 dollars, alors qu’aujourd’hui, elle culmine à 65 000 dollars.