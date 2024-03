Un accord amiable a été passé entre Apple et ses actionnaires. Pour cause, ces derniers reprochent à la marque à la pomme d’avoir réalisé des déclarations trompeuses sur son activité en Chine en 2018. L’entreprise devrait ainsi leur verser une enveloppe globale d’un peu plus de 450 millions d’euros, si l’accord est validé par le juge fédéral d’Oakland.

L’accord préliminaire a été déposé devant le tribunal ce vendredi 15 mars. Une audience est prévue pour le 30 avril. Avec une première assignation en justice remontant à avril 2019, le dossier est en cours depuis près de 5 ans. Le plaignant principal de cette action de groupe est le conseil du comté britannique de Norfolk.

Les actionnaires accusent les dirigeants d’Apple, en particulier le directeur général, Tim Cook, d’avoir affirmé le 1er novembre 2018 que les activités de la firme de Cupertino demeuraient soutenues en Chine. Tim Cook avait soutenu que les seuls marchés émergents sur lesquels une « pression » sur la croissance était observée étaient la Russie, l’Inde, le Brésil et la Turquie. Il avait même souligné : « Je ne mettrais pas la Chine dans cette catégorie ».

Pourtant, à cette date, les affaires d’Apple en Chine étaient déjà en recul dans un contexte d’accroissement des tensions entre Pékin et Washington, accompagné d’un ralentissement de l’économie chinoise. Cette situation s’est remarquée dès les prévisions du trimestre suivant. Le 2 janvier 2019, Tim Cook avait annoncé une réduction de plus de 8 milliards d’euros de ses objectifs de chiffre d’affaires en Chine. C’est la première depuis le lancement de l’iPhone en 2007 qu’Apple revoyait ses objectifs à la baisse. Dès le lendemain, les actions de l’entreprise ont chuté de 10 %, soit une perte de valeur boursière de près de 68 milliards d’euros. Quelques jours plus tard, la marque à la pomme avait demandé à ses fournisseurs de réduire leur production.

Bien que la firme de Cupertino ait nié toute responsabilité, elle a accepté un accord afin d’éviter les frais et les désagréments d’un procès. La somme promise de 450 millions d’euros reste raisonnable en comparaison au résultat net du groupe. Lors de son dernier exercice, celui-ci s’est élevé à plus de 89 milliards d’euros. Les actionnaires concernés par l’accord sont ceux ayant acheté des actions entre la déclaration de novembre 2018 et l’annonce de janvier 2019.

Depuis la baisse de janvier 2019, le cours de l’action d’Apple a de nouveau retrouvé une croissance dynamique. Il a quadruplé pour atteindre près de 2,4 billions d’euros de valorisation boursière. Toutefois, les affaires en Chine ne se sont pas améliorées avec des ventes qui pourraient baisser de 30 % en 2024.