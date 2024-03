10 millions d’euros. C’est le montant de l’amende dont TikTok devra s’acquitter en Italie, où la plateforme vient d’être condamnée pour son manque de discernement sur la question des défis potentiellement dangereux poussés en avant par ses algorithmes. L’AGCM (L’Autorité italienne garante de la concurrence et du marché) reproche en effet au réseau social chinois d’avoir laissé proliférer des vidéos et contenus « susceptibles de menacer la sécurité psychophysique des utilisateurs, en particulier s’ils sont mineurs et vulnérables », lit-on.

La plateforme est notamment pointée du doigt pour son manque de réactivité sur au moins un défi devenu viral : celui dit « de la cicatrice », qui consistait l’année dernière à se pincer fortement la joue pour y faire apparaître une marque rouge, rappelle Le Monde.

La popularité de ce défi, notamment en France, avait conduit l’AGCM à ouvrir une enquête début 2023. Cette dernière a donc permis à l’autorité italienne de déterminer que « TikTok n’a pas pris les mesures adéquates pour empêcher la diffusion de tels contenus, ne respectant pas pleinement les lignes directrices qu’elle a adoptées ». Une situation à risque pour l’organisme, qui pointe en parallèle la « la tendance [des adolescents] à imiter le comportement d’un groupe ».

Une amende de 10 millions d’euros… mais le cadet des soucis de TikTok

L’algorithme de TikTok fait aussi l’objet de remontrances de la part de l’AGCM, qui estime que ce dernier « a pour effet de conditionner de manière excessive les utilisateurs, qui sont poussés à utiliser de plus en plus la plate-forme ». TikTok, pour sa part, a simplement indiqué dans la presse italienne être « en désaccord avec cette décision ». L’entreprise n’a toutefois pas précisé si elle comptait faire appel de cette décision. D’après elle, le défi de la cicatrice enregistrait toutefois seulement « une moyenne journalière d’une centaine de recherches au moment de l’ouverture de l’enquête de l’autorité [italienne] l’an dernier ». Pas de quoi justifier une amende si l’on suit la logique du groupe, filiale du géant chinois ByteDance.

Dans le détail, on apprend quoi qu’il en soit que l’amende infligée par l’AGCM sera répartie entre les sociétés TikTok Technology Limited en Irlande, TikTok Information Technologies UK Limited au Royaume-Uni et TikTok Italy Srl.

On ajoutera que cette amende de 10 millions d’euros semble, dans le contexte de ce début d’année 2024, bien dérisoire au regard des risques encourus par TikTok sur le marché américain. À Washington, la Chambre des représentants a adopté cette semaine un projet de loi visant à bannir TikTok des marchés d’application de Google et Microsoft aux États-Unis… si la plateforme ne coupe pas les ponts avec sa maison mère, accusée de connivence avec le parti Communiste chinois. Une menace très concrète pour l’entreprise, d’autant que Joe Biden a d’ores et déjà indiqué qu’il promulguerait cette loi si elle venait à être votée par le Sénat.