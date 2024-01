Pour le marché des cryptomonnaies, la journée du 10 janvier a été marquée d’une pierre blanche. La Securities and Exchange Commission (SEC) qui rejetait depuis plus d’une décennie les ETF (Exchange Traded fund) Bitcoin Spot, des produits d’investissements basés sur le bitcoin, le régulateur a finalement décidé d’en approuver onze. ...

Le bitcoin fait une entrée tonitruante à Wall Street

L’année dernière, onze gestionnaires d’actifs, dont BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck et Grayscale, ont déposé des dossiers auprès de la SEC afin de valider leur ETF Bitcoin Spot. Ce mercredi, la SEC les a tous acceptés. Dans un communiqué, Gary Gensier, le président de la SEC, connu pour être cryptosceptique a déclaré que l’approbation de ces EFT Bitcoin Spot ne devait pas être interprétée comme une approbation générale des cryptomonnaies. « Nous n’avons pas approuvé le bitcoin. Les investisseurs devront rester prudents face à la myriade de risques associés au bitcoin et aux produits dont la valeur est liée aux cryptoactifs, » a précisé Gary Gensier.

1⃣ Those offering crypto asset investments/services may not be complying w/ applicable law, including federal securities laws. Investors in crypto asset securities should understand they may be deprived of key info & other important protections in connection w/ their investment. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 8, 2024

Lancés dans les années 90 et principalement utilisés par les banques privées, les fonds de pension et les organismes publics, les ETF ont commencé à avoir du succès au début des années 2000 auprès des investisseurs privés. Simples à manipuler, ils permettent de reproduire la performance d’un indice et de dégager le même rendement que cet indice avec plus de flexibilité que d’autres placements.

Sur les dix dernières années, la SEC avait toujours refusé les ETF Bitcoin Spot. Ce placement permet aux investisseurs de profiter des évolutions de la cryptomonnaie sans avoir à placer directement leur argent dans un portefeuille crypto. Prudent, le gendarme financier américain craignait que ces placements ne soient trop facilement manipulables et ne déstabilisent les marchés financiers. Seuls les ETF de contrat à terme sur le bitcoin, plus difficiles à manipuler, avaient été approuvés par l’autorité américaine en 2021.

Le gestionnaire d’actifs Grayscale, mécontent de voir son ETF régulièrement retoqué par la SEC, a décidé de saisir la justice pour forcer l’approbation de son produit. Fin octobre, une cour d’appel fédérale de Washington a donné raison à la société, considérant que le régulateur n’avait aucune raison légitime de refuser à Grayscale, l’homologation de son ETF Bitcoin Spot. « Au vu de cette jurisprudence, je pense que la décision la plus tenable est d’approuver la cotation de ces ETF » soulignait le président de la SEC.

Une victoire pour l’industrie des cryptomonnaies

Certes, certains ETF Bitcoin Spot sont autorisés au Canada et en Europe, ce qui ne constitue pas une première en soi. Néanmoins, l’annonce a son importance puisque les États-Unis constituent le plus grand marché de capitaux au monde et abritent certains des plus grands gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels du monde. Pour l’industrie de la cryptomonnaie, l’arrivée de ces placements sur le sol américain est une grande victoire, car elle renforce sa légitimité sur les marchés financiers.

Depuis plusieurs semaines, le marché des cryptomonnaies était pendu aux lèvres de la SEC. À tel point que la valeur du bitcoin a augmenté de 70 % entre la décision du tribunal dans le cadre de l’affaire Grayscale et l’annonce du régulateur. Un pic à 48 000 dollars le bitcoin a même été observé le 9 janvier, date à laquelle la SEC avait officiellement annoncé l’approbation des ETF Bitcoin Spot. Du moins, le temps d’un instant, car il n’agissait pas réellement de l’autorité.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

Un jour seulement avant la validation officielle de ces placements, le compte X, anciennement Twitter, de la SEC a été piraté. Le régulateur annonçait, contre sa volonté, qu’il autorisait le lancement des ETF Bitcoin Spot. Après avoir repris la main sur le compte, l’autorité américaine a réfuté l’information, qui n’était pas d’actualité le 9 janvier. Sur X, la SEC a déclaré que « d’après notre enquête, la compromission n’était pas due à une violation des systèmes de X, mais plutôt au fait qu’un individu non identifié avait obtenu le contrôle d’un numéro de téléphone associé au compte @SECGov par l’intermédiaire d’un tiers ». Finalement, l’approbation des produits financiers s’est bien réalisée le lendemain.