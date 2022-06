Alors que le secteur des cryptomonnaies continue sa lente descente aux enfers, le Salvador, qui a rendu le bitcoin légal en septembre dernier, commence à faire face aux répercussions financières. Ce nouvel hiver crypto met à mal la santé financière du pays qui a vu la valeur de ses actifs numériques être divisée de moitié.

En septembre 2021, le Salvador adoptait le bitcoin en tant que monnaie légale. Neuf mois plus tard, la nation d’Amérique centrale rencontre des difficultés financières. Ce projet de loi avait pour objectif de favoriser la croissance de son pays et était soutenu par le président actuel, Nayib Bukele. C’était sans compter sur la chute vertigineuse de ces monnaies numériques survenue après l’effondrement du TerraUSD en mai dernier. La valeur du bitcoin s’est écroulée de 70 % par rapport à son pic à 58 400 € en novembre 2021 alors que le gouvernement salvadorien avait fait l’acquisition de 400 bitcoins pour 20,9 millions d’euros lors de l’entrée en vigueur de la loi.

La baisse du bitcoin a eu d'importantes retombées sur l’économie du Salvador qui a sombré. D’après des recherches conduites par Fitch Ratings, une agence de notation financière internationale, son déficit reste élevé. De plus, son ratio dette/PIB, une mesure clé pour comparer l’argent qu’un pays doit à celui qu’il génère, pourrait augmenter de 87 % au cours de l’année.

Boaz Sobradon, un analyste spécialisé dans le traitement des données fintech, a déclaré sur CNBC que « en termes de situation financière, le Salvador est dans une situation très difficile. Il a beaucoup d’obligations qui se négocient avec de fortes décotes ». Le pays dirigé par Nayib Bukele a près de 7,7 milliards de dollars de dette. En janvier dernier, le Fonds Monétaire International exhortait le Salvador de renoncer au bitcoin à cause de sa haute volatilité.

En plus de s’être transformé en gouffre financier plutôt qu’en Eldorado, le bitcoin n’a pas réussi à s’ancrer dans les habitudes des Salvadoriens. Pourtant le gouvernement a tout fait pour. Une application portefeuille du nom de Chivo a été mise en place et offrait aux citoyens 30 dollars lors de leur inscription. Une somme non négligeable dans un pays où le salaire minimum s’élève à 365 dollars par mois.

Depuis le 7 septembre, les habitants du Salvador ont la possibilité de payer dans les commerces, les bars, voire de régler leurs contributions fiscales en bitcoins. De plus, les échanges avec cette cryptomonnaie sont exonérés d’impôts. Pour autant, d’après une enquête réalisée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Salvador, 86 % des magasins n’ont jamais effectué une vente en bitcoins.

Si Nayib Bukele s’est félicité sur Twitter, en janvier, de compter 4 millions d’inscrits sur Chivo, sur une population totale de 6,5 millions de personnes au Salvador, des études ont montré que leur utilisation du portefeuille crypto n’est pas pérenne. Un rapport (PDF) publié en avril par le National Bureau of Economic Research, un organisme privé spécialisé dans les sciences économiques, a démontré que seules 20 % des personnes ayant téléchargé Chivo ont continué à s’en servir après avoir dépensé les 30 dollars offerts.

4 million users!

*Total population: 6.5 million (including people under 18 that are still not allowed to use the app).

We have the receipts👇🏼#BTC https://t.co/y3jvEdOtex

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 19, 2022