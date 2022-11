Dans une note de service publiée le 17 novembre, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a annoncé que l’entreprise va poursuivre les suppressions de postes sur l’année 2023.

Les licenciements collectifs ont débuté au sein des rangs d’Amazon

En début de semaine, des sources internes ont annoncé qu’Amazon allait se séparer d’environ 10 000 salariés afin de faire face à la crise économique qui touche les géants de la tech. Ces licenciements ont débuté il y a quelques jours, affectant principalement les divisions dédiées à Alexa, son assistant personnel ainsi que Luna, son unité de cloud gaming lancée au mois de mars.

Début novembre, le géant du commerce en ligne avait annoncé un gel des recrutements en espérant que cette alternative l’épargne des licenciements qui frappent les entreprises. Cette mesure n’a pas été suffisante puisqu'à son tour, Amazon doit réduire sa masse salariale. Un peu plus tôt, c’est l’entreprise de Mark Zuckerberg qui avait annoncé la suppression de 11 000 emplois.

En 2020, la pandémie de Covid-19 a largement profité à de nombreuses firmes technologiques, et notamment aux big tech. À titre d’exemple, Amazon a vu ses profits doubler durant cette période, et a connu une croissance similaire sur l’année 2021. Actuellement, les contextes économique et géopolitique, ainsi que des contraintes dans les chaînes d’approvisionnement touchent directement les entreprises qui sont poussées à réduire leurs dépenses en licenciant du personnel.

L’entreprise privilégie la communication directe avec ses employés

En prenant la parole pour la première fois jeudi 17 novembre, pour parler des suppressions d’emplois, Andy Jassy a déclaré occuper « ce poste depuis environ un an et demi et, sans aucun doute, c’est la décision la plus difficile que nous ayons prise pendant cette période ». Puis il a ajouté « il n’a pas échappé à moi ni aux dirigeants qui prennent ces décisions que ce ne sont pas seulement des rôles que nous éliminons, mais plutôt des personnes avec des émotions, des ambitions et des responsabilités dont la vie sera affectée ».

Amazon semble essayer de faire les choses de manière diplomatique. Andy Jassy a affirmé que « comme cela a été le cas cette semaine, nous allons donner la priorité à la communication directe avec les employés touchés avant de faire des annonces publiques ou internes ». L’entreprise a déclaré qu’elle s'employait à les aider à trouver un nouvel emploi en interne et, si elle ne le peut pas, les travailleurs se verront offrir des indemnités de départ.

Le PDG d’Amazon a informé que l’entreprise n’avait pas encore déterminé combien d’autres postes pourraient être touchés par cette vague de licenciement massif. Il a indiqué que l’examen annuel d’Amazon, qui se poursuivra jusqu’à l’année prochaine, déterminera au fur et à mesure s’il est toujours nécessaire de procéder à des suppression de postes dans les mois à venir.