Amazon vient officiellement de lancer son service de streaming de jeux vidéo multiplateformes, Amazon Luna, aux États-Unis. Avec son concept innovant, Luna pourrait bien faire de l’ombre à la concurrence.

Amazon Luna, un concept innovant

Annoncé en 2020, Amazon Luna propose une version bêta uniquement accessible par invitation depuis la même année. Désormais, tous les Américains peuvent profiter du nouveau service de l’entreprise fondée par Jeff Bezos, et les abonnés à Amazon Prime vont en plus de cela avoir accès à des jeux gratuits : « Nous sommes ravis de mettre Amazon Luna à la disposition de tous les habitants des États-Unis, afin qu'ils puissent commencer à jouer instantanément sur les appareils qu'ils possèdent déjà. Nous avons reçu d'excellents commentaires de la part de nos premiers clients, ce qui nous a permis d'améliorer le service avec des mises à jour régulières, de nouvelles fonctionnalités et une collection toujours plus grande de jeux amusants et passionnants », déclare Amazon dans un billet de blog.

Contrairement à la majorité des autres services cloud dans le domaine du gaming, qui proposent d’acheter directement des jeux, Amazon Luna offre la possibilité aux joueurs de s’abonner chaque mois à des chaînes individuelles, ces dernières comprenant des lots de jeux.

Les lots de jeux proposés par le service

Ces chaînes comprennent la Luna+ Channel, qui « offre une bibliothèque croissante de nouveaux titres et de titres favoris, dont plus de 100 jeux pour tous les types de joueurs », elle est disponible à 9,99 dollars par mois. Amazon propose également la Family Channel à 5,99 dollars mensuels, avec des titres accessibles à tous les membres de la famille.

Pour 17,99 dollars par mois, les joueurs peuvent aussi s’abonner à l’Ubisoft+ Channel qui, comme son nom l’indique, offre un accès illimité à plus de 35 des nouveaux jeux populaires de l’emblématique studio. C’est notamment le cas d’Assassin’s Creed : Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic, Watch Dogs : Legion et Rainbow Six Siege, ainsi qu’à des franchises comme Ghost Recon et The Division.

Avec le lancement officiel de son service, Amazon a également annoncé trois nouvelles chaînes. La première, Jackbox Games Channel, inclut les huit titres Jackbox Party Pack. L’entreprise n’a pas oublié les fans de retrogaming avec la Retro Channel, qui offre accès à des jeux classiques tels que Street Fighter II', Metal Slug 3, ou encore Castlevania. Ces deux chaînes seront disponibles à 4,99 dollars par mois.

Une troisième chaîne inédite est introduite sur Amazon Luna, il s’agit de la Prime Gaming Channel. « Grâce à une offre unique, les membres d'Amazon Prime peuvent désormais jouer gratuitement à une sélection tournante de jeux sur Luna via une chaîne dédiée. Pour le mois de mars, les membres Prime peuvent jouer à Devil May Cry 5, Observer : System Redux, PHOGS ! et Flashback », détaille Amazon.

L’interopérabilité avec les autres services d’Amazon peut attirer

En plus de ces différentes offres, le service annonce la possibilité de streamer ses jeux en un seul clic sur Twitch, racheté par Amazon en 2014 ; un onglet du visage de streameur s’affichera de manière automatique sur l’écran. La firme explique également qu’il est désormais possible « d’essayer Luna sur Fire TV en utilisant simplement un iPhone ou un téléphone Android comme manette grâce à l'application Luna Controller, disponible en téléchargement gratuit dans les magasins d'applications iOS et Android ».

Pour l’heure, Amazon n’a pas révélé quand Amazon Luna serait déployé en dehors des États-Unis, mais force est de constater que le service de gaming a un fort potentiel. Basé sur une architecture solide, couplée à un important catalogue de jeux et une offre abordable, il a de quoi déstabiliser la concurrence, et notamment le service Stadia de Google, qui ne rencontre pour l’instant pas le succès escompté. Il est en outre important de noter qu’Amazon Luna possède un argument de taille puisqu’il propose des titres gratuits aux membres d’Amazon Prime, en plus de ne pas forcer un engagement sur le long terme.