Annoncé en septembre dernier, Amazon Luna a pour ambition de concurrencer entre autres les services xCloud de Microsoft ou encore Stadia, de Google, avec un positionnement relativement agressif. On apprend cette semaine qu’Amazon vient d’en lancer la phase d’early access. En d’autre termes, une petite portion d’utilisateurs profiteront d’un accès au service avant son lancement global. Si la firme indique que cet essai sera étendu à plus d’utilisateurs dans les prochains mois, il se réserve pour l’heure à un nombre restreint d’abonnés américains à l’offre Luna+, proposée actuellement à 6 dollars par mois.

Cette offre débloque pour le moment l’accès à plus de 50 jeux, avait précisé Amazon, et devrait être prochainement complétée par une autre offre, débloquant cette fois l’accès aux titres de l’éditeurs français Ubisoft, dont le très attendu Assassin’s Creed Valhalla.

En tout ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont inscrites en septembre à l’early access de Luna, assure Amazon. Les premiers utilisateurs du service, quant à eux, ne sont probablement que quelques milliers tout au plus. L’occasion pour Amazon d’obtenir quoi qu’il en soit un précieux feedback, et ainsi jauger les performances de sa (très jeune) plateforme de Cloud Gaming, tout en commençant à corriger d’inévitables bugs.

Thank you to everyone who requested an invite to Amazon Luna. We’re overwhelmed by the response. 💜 We’ll be granting early access starting today on a rolling basis.

Head over to our blog for the latest updates and news: https://t.co/dcMiyq0lTN

— Amazon Luna (@amazonluna) October 20, 2020