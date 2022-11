Des sources internes ont déclaré qu’Amazon s'apprête à licencier environ 10 000 personnes dès cette semaine. Cela représente environ 1 % de son plus de 1,5 million actuellement employés, et 3 % des effectifs administratifs. Cette suppression toucherait le département Amazon Devices, la division de vente au détail ainsi que les ressources humaines. La répartition par pays n’a pas été spécifiée.

Amazon ne sera probablement pas épargnée par les licenciements

Le cataclysme continue chez les géants de la tech qui traversent une mauvaise passe financière. La semaine passée c’est l’entreprise de Mark Zuckerberg qui a annoncé la suppression de 11 000 emplois pour faire face à la crise. Twitter n’est pas en reste puisque Elon Musk a déclaré vouloir se séparer de la moitié de son personnel afin de réduire les coûts de l’entreprise.

La pandémie a produit l’ère la plus rentable jamais enregistrée pour le géant du e-commerce. Ce dernier a atteint des résultats stratosphériques grâce à la crise, en doublant ses bénéfices d’une année à l’autre. Au deuxième trimestre 2019, ils atteignaient les 2,6 milliards de dollars. En 2020, sur la même période, ils ont atteint les 5,2 milliards de dollars. Désormais, Amazon n’est plus épargné par la crise économique qui touche tous les secteurs de la tech.

Dans ce contexte, début novembre le géant du commerce en ligne a mis en pause les recrutements en espérant que cette alternative l’épargne des licenciements qui frappent les entreprises. Il semble que cette mesure n'ait pas été suffisante puisque c’est au tour d’Amazon d’être touchée par une vague de licenciements économiques.

Coup dur pour le géant du e-commerce à l'approche des fêtes de fin d'année

Fin octobre Amazon a dévoilé son bilan financier pour le troisième trimestre de 2022 : l’entreprise affichait une hausse de ses ventes. Malgré ce léger rebond, le géant du commerce en ligne prévoit, un ralentissement de sa croissance, au cours des fêtes de fin d’année, lié notamment à l’incertitude économique.

Cette situation et les perspectives peu encourageantes n’ont fait que plomber l’entreprise dont les actions ont chuté la semaine passée, portant sa valeur marchande à environ 879 milliards de dollars contre 1 900 milliards de dollars en juillet 2021. Ainsi, l’entreprise est devenue la première à perdre 1000 milliards de dollars de valeur boursière.

La société a indiqué qu’elle « s’était serré la ceinture dans le passé » et qu’elle pouvait à nouveau le faire. Lors de l’éclatement de la bulle Internet en 2001, Amazon avait supprimé 1 500 emplois, ce qui représentait 15 % de son personnel à l’époque. Plus récemment, après une période d’expansion rapide, le géant de la vente au détail à licencier quelques centaines d’employés au début de 2018. Quoi qu'il en soit, si l'entreprise remercie les 10 000 employés, ce sera le plus grand plan de licenciement de l'histoire d'Amazon.