C’est désormais officiel. Le célèbre studio de cinéma hollywoodien MGM appartient maintenant à Amazon, permettant au géant de l’e-commerce de largement étoffer le catalogue de Prime Video, son service de streaming.

Les régulateurs ont approuvé (pour le moment)

L’annonce du rachat de MGM Studios a été faite par Amazon en mai dernier. Néanmoins, l’entreprise devait attendre l’approbation des régulateurs pour finaliser la transaction d’un montant de 8,5 milliards de dollars. C’est désormais chose faite : l’Union européenne a en effet donné son « approbation inconditionnelle » à l’opération, jugeant que celle-ci ne violait pas les lois anti-concurrentielles. La Commission européenne a ainsi déclaré que « le contenu de MGM ne peut être considéré comme incontournable » et estime que les chevauchements entre les activités d'Amazon et du studio sont « limités ».

Du côté des États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC), qui supervisait l’acquisition, avait jusqu’au 15 mars pour rendre son verdict. Puisqu’elle n’a donné aucun avis, Amazon a estimé qu’elle était d’accord et a donc finalisé son rachat. Comme le note le média spécialisé Variety néanmoins, le rôle de la FTC n’est pas d’approuver officiellement les transactions ; elle les conteste ou non et, si elle choisit de les contester, elle peut le faire avant ou après qu'elles soient achevées.

Amazon Prime Video va s’étoffer

Studio fondé en 1924, MGM compte dans son catalogue plus de 4 000 films, 17 000 épisodes de télévision, et a engrangé près de 180 Oscars ainsi que 100 Emmy Awards. « MGM a un héritage de près d'un siècle de production de divertissement exceptionnel, et nous partageons leur engagement à fournir un large éventail de films et d'émissions de télévision originaux à un public mondial. Nous souhaitons la bienvenue aux employés, créateurs et talents de MGM chez Prime Video et Amazon Studios, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer encore plus d'opportunités de proposer des histoires de qualité à nos clients », a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et Amazon Studios, dans un communiqué de presse.

Avec cette acquisition, le catalogue du service de streaming d’Amazon va grandement s’améliorer, ce qui devrait lui permettre de rivaliser davantage avec les numéros 1 du secteur, Netflix et Disney+. Par ailleurs, cela peut aussi booster son activité de commerce en ligne, puisque les personnes abonnées à Prime Video ont un abonnement Prime sur la marketplace d’Amazon.

Pour l’heure, les entreprises n'ont pas encore révélé à quoi ressemblera la direction de MGM et d'Amazon, désormais fusionnés. Cependant, Variety précise que l'équipe de direction de MGM rejoint le groupe dirigé par Mike Hopkins. Cette dernière comprend le responsable du cinéma, Michael De Luca, et le responsable du groupe télévision, Mark Burnett.

Pour rappel, MGM Studios compte dans son catalogue des classiques du cinéma tels que les franchises James Bond, Rocky et Creed, ainsi que les longs métrages Thelma & Louise, Le Silence des Agneaux, Les Sept Mercenaires et Raging Bull.