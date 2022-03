Le rachat de MGM Studios par Amazon devrait bel et bien être approuvé par l’Union européenne (UE), qui a jusqu’au 15 mars pour rendre son verdict. C’est une bonne nouvelle pour le géant de l’e-commerce sur plusieurs points.

Amazon attend l’approbation de son acquisition

En mai 2021, Amazon a annoncé le rachat de MGM Studios, studio hollywoodien emblématique fondé en 1924, pour un montant de 8,45 milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième plus importante acquisition pour la firme fondée par Jeff Bezos après celle de Whole Foods en 2017 pour 13 milliards de dollars. Pour qu’elle soit officielle cependant, elle doit encore être approuvée par les régulateurs.

Dans la même catégorie Guerre en Ukraine : l’industrie du jeu vidéo prend position face à la Russie

La Federal Trade Commission (FTC), tout comme la Commission européenne, ont jusqu’à la mi-mars pour donner leur accord à la transaction, et la décision du gouvernement américain dépend grandement de celle au sein de l’UE. Bonne nouvelle donc pour Amazon, puisque l’agence de presse Reuters rapporte que la Commission européenne devrait donner son « approbation inconditionnelle » à l’acquisition du studio de cinéma.

Logiquement, cette décision devrait impacter positivement celle de la FTC. L’UE pouvait soit approuver l'opération, avec ou sans mesures correctives, soit décider d'ouvrir une enquête approfondie sur les problèmes de concurrence, ce qui, par ricochet, aurait pu faire gagner du temps à la FTC pour enquêter sur l’opération.

De son côté, Amazon déclare : « La réalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles, et nous travaillons avec les régulateurs pour répondre aux demandes ».

Un rachat pour booster le service de streaming d’Amazon, mais pas que

Le studio MGM compte de nombreux films cultes dans son catalogue, et notamment la franchise James Bond, l’une des prolifiques de l’histoire du cinéma qui a rapporté près de 7 milliards de dollars au box-office mondial. L’ajout de ces métrages à son offre permettrait à Amazon Prime Video de concurrencer davantage ses deux principaux rivaux dans le secteur du streaming, Netflix et Disney+, mais également d’inciter les gens à s’abonner à Amazon Prime, l’offre de livraison rapide de l’entreprise. Cela devrait encourager les consommateurs à faire leurs achats plus régulièrement sur Amazon.

Il faut également savoir que MGM Studios concède des licences de contenu pour les jeux vidéo, alors qu’Amazon se développe actuellement dans le secteur avec son propre service de streaming gaming baptisé Luna et officiellement lancé aux États-Unis au début du mois de mars 2022.