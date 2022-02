Selon une enquête, Microsoft a abandonné le développement de l’HoloLens 3 au cours de l’année dernière afin de se concentrer sur d’autres projets de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Cette information a néanmoins été réfutée par Alex Kipman, qui dirige le projet connu sous le nom de code est Calypso.

« En termes très clairs, Calypso a été annulé », a ainsi confié une source proche du dossier au média Business Insider. Celui-ci assure également que, selon des employés de Microsoft ayant souhaité rester anonymes, la confusion et l’incertitude règnent au sein de la division dirigée par Alex Kipman quant à l’avenir de l’HoloLens. Cela corrobore des informations selon lesquelles près de soixante-dix personnes travaillant sur le développement du prochain casque de réalité mixte de Microsoft ont quitté l’entreprise pour rejoindre les rangs de Meta, qui s’attèle actuellement à la fabrication d’un casque de réalité augmentée.

Sur Twitter, Alex Kipman s’est empressé de contredire l’article du Business Insider : « Ne croyez pas ce que vous lisez sur Internet. #HoloLens se porte très bien et si vous cherchez sur Internet, ils ont aussi dit que nous avions annulé #HoloLens2... qui, aux dernières nouvelles, a été expédié avec succès ».

don't believe what you read on the internet. #HoloLens is doing great and if you search said internet they also said we had cancelled #HoloLens2... which last I checked we shipped with success [)-)

— Alex Kipman (@akipman) February 3, 2022