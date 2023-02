Début janvier, Microsoft devenait le dernier géant à annoncer une vague de licenciements, affectant 10 000 personnes. Ce vendredi 10 février, la firme de Redmond a détaillé que plus de 600 suppressions de postes toucheront ses divisions Hololens, Xbox ou encore GitHub. Une décision qui pourrait remettre en question le développement de la nouvelle génération de lunettes en réalité mixte Hololens.

Microsoft souhaite rassurer à tout prix

Originellement annoncé jeudi dernier par Bloomberg, Microsoft a confirmé le lendemain la suppression d’emploi dans ses divisions Hololens, Xbox et GitHub. Dans son communiqué, Microsoft n’a pas dévoilé le nombre d'emplois supprimés, mais une notification WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) publiée par l’État de Washington, signal 617 licenciements à Redmond, Bellevue et Issaquah. Autant de fiefs de Microsoft.

Au sein de l’unité des jeux Xbox, des réductions d’effectifs ont principalement touché le marketing. Le chef de la division, Phil Spencer, a envoyé un mail à ses employés pour les informer et les rassurer, « j’encourage chacun d’entre vous à prendre le temps et l’espace nécessaire pour traiter l’information et soutenir vos collègues ».

Du côté d’HoloLens, la nouvelle suppression d’une grande partie de l’équipe chargée du matériel remet en question la production d’une troisième version des lunettes en réalité mixte. Fin janvier, lors de l’annonce de la fermeture de sa plateforme sociale en réalité virtuelle, AltSpaceVR, Microsoft avait indiqué qu’elle préférait se concentrer sur la réalité augmentée et virtuelle, et au métavers du côté entreprise et non pas grand public. Le nouveau commentaire de l’entreprise va également dans ce sens, « Nous pouvons dire qu’il n’y a pas de changement pour HoloLens 2 et notre engagement envers la réalité mixte » a-t-elle assuré.

Quant à la plateforme d’hébergement et de gestion de projet de développement logiciel, Github, rachetée en 2018 par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, elle a annoncé se séparer de 10 % de son effectif d’ici la fin de l’année, environ 300 personnes. La filiale quittera aussi l’ensemble de ses bureaux dont son siège social à San Francisco.

Dans un contexte économique morose, Microsoft n’est pas la seule entreprise à avoir décidé de se séparer d’une part importante de ses effectifs. Meta a supprimé plus de 11 000 postes, Amazon plus de 18 000 et Twitter s’est séparé de plus de la moitié de son effectif à la fin du mois d’octobre dernier. Lors de son dernier bilan trimestriel, le géant du logiciel a annoncé sa plus lente croissance depuis six ans, avec un chiffre d’affaires annuel, tout de même, de 52,7 milliards de dollars.