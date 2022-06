Alex Kipman a quitté le navire Microsoft par la petite porte en laissant traîner de nombreuses suspicions derrière lui. Selon un rapport publié par le média Business Insider, le père de HoloLens et Kinect aurait été ciblé par des accusations de harcèlement sexuel. Si Kipman et le géant américain ont convenu une séparation d’un commun accord, les dessous de l’affaire semblent plus sombres.

Kipman accusé de harcèlement et de comportement inapproprié

Le départ d’Alex Kipman est survenu après la publication d’un rapport mentionnant sa mauvaise conduite auprès des employés. D’après le document de Insider, le père de HoloLens aurait été visé par des plaintes d’attouchements non consentis et d'allusions sexuelles. En l’occurrence, il aurait frotté à plusieurs reprises une employée et regardé un contenu obscène en VR sous les yeux des collaborateurs.

Insider avait révélé des témoignages d’une dizaine d'employés sur son comportement toxique et malsain auprès des femmes. Cependant, jusqu’à aujourd’hui aucun des faits relatés n’a été confirmé ou nié par Microsoft depuis sa démission.

Kipman part de son plein gré, les tâches sont réorganisées

Dans un communiqué interne publié par Scott Guthrie, responsable du groupe Cloud & AI, Kipman aurait décidé de partir de son plein gré. La fin du mail rapporté par Geekwire a souligné cette décision mutuelle, « Au cours des derniers mois, Alex Kipman et moi avons parlé de la voie à suivre pour l'équipe. Nous avons mutuellement décidé que c'était le bon moment pour lui de quitter l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités ».

Par ailleurs, la division gérée par Kipman a directement subi des changements, pour donner suite aux activités et recherches. D’une part, l’équipe responsable de la branche Hardware de HoloLens sera affectée à la division Windows + Devices. D’autre part, l’équipe en charge de la partie Software intègre la division Expériences + Devices.