Mercredi 31 mars, l’armée américaine a conclu le plus gros contrat de tous les temps dans le domaine des casques de réalité mixte. Initialement estimé à 480 millions dollars, ce gigantesque contrat passé avec Microsoft est finalement bien plus important que prévu… En effet, il avoisine les 22 milliards de dollars (18,5 milliards d’euros). 120 000 membres de l’armée américaine seront bientôt équipés de casques de réalité mixte.

L’armée américaine sera bientôt équipée de 120 000 casques IVAS

Aucune source n’est capable d’expliquer pourquoi l’accord en question a fait un tel bond. Quoi qu’il en soit, l’armée américaine a bien signé un gigantesque contrat de 21,9 milliards de dollars avec Microsoft. Les casques en question seront des casques connus sous le nom de Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Selon l’entreprise américaine, ces casques ont un objectif très précis : « améliorer l’adaptabilité, la mobilité et la compréhension de la situation, en formation ou au combat ».

L’IVAS est très proche de l’HoloLens 2. Vraisemblablement, ce modèle comprendra des fonctionnalités de niveau militaire, telles que des caméras thermiques et des caméras de vision nocturne, le verrouillage des cibles, des capteurs de vitalité et un système capable de détecter si le porteur du casque souffre de commotions cérébrales. Il aura fallu plusieurs mois à l’armée américaine pour se décider. Ce n’était pas gagné, Microsoft était en concurrence directe avec Amazon.

Ce n’était pas gagné pour Microsoft…

Ce n’est pas le seul contrat sur lequel Amazon et Microsoft sont en concurrence. Le contrat JEDI estimé à plus de 10 milliards d’euros, qui porte sur le développement des systèmes de cloud computing du Pentagone, devrait également profiter à Microsoft. Cette modernisation des systèmes de cloud du Pentagone ne sera pas de trop. Il y a moins de deux ans, une cyberattaque a eu lieu au sein même de ce bâtiment censé être extrêmement bien gardé. Les données personnelles de 30 000 employés avaient été compromises.

Microsoft a également dû faire face à des difficultés en interne. Une lettre publiée au début de l’année 2019 et signée par des employés de la firme de Redmond demandait l’annulation de ce contrat. Cette lettre interne était intitulée « HoloLens for good, not war ». À l’époque, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, avait répondu ceci : « notre entreprise ne refusera pas de vendre sa technologie aux gouvernements démocratiques qui protègent les libertés dont nous jouissons ». Une décision controversée qui permet à l’entreprise américaine de décrocher un énorme contrat.