Microsoft a annoncé un partenariat avec Shopify. Les clients de la plateforme d’e-commerce pourront afficher gratuitement leurs produits dans l’onglet shopping du moteur de recherche Bing, du navigateur Edge et de l’agrégateur d’actualité Microsoft Start.

Shopify, le partenaire de l’année

Les commerçants intéressés peuvent intégrer leur marque, leur produit, via l’application Microsoft Channel correctement mise à jour. Quelques clics sont nécessaires et le travail est fait. Ils pourront créer de nouvelles campagnes publicitaires, visualiser leurs performances marketing, etc.

Shopify a multiplié les partenariats tout au long de l’année 2021, avec Google, TikTok, Spotify et maintenant Microsoft. Cela offre au 1,7 million de commerçants présents sur la plateforme la possibilité d’augmenter aisément leur visibilité sur les services les plus populaires. Un argument non négligeable pour convaincre les commerçants à franchir le pas de l’e-commerce via Shopify plutôt qu'une autre solution.

Pour Microsoft le partenariat est un bon moyen de répondre à Amazon. Le leader de l'e-commerce commence à inquiéter, y compris Google. Les internautes ont tendance à se rendre directement sur le site sans passer par les moteurs de recherche.

Microsoft et Google face à la menace Amazon

Cette dynamique a permis à Amazon d’augmenter considérablement ses recettes publicitaires. Au 1er semestre 2021, le géant a déclaré 14,82 milliards de dollars de ventes de publicités. Une hausse de 82% par rapport à l’année précédente.

Pour le moment, les recettes de Bing continuent d’augmenter note TechCrunch, mais la concurrence pourrait devenir extrêmement rude. Étendre son activité Shopping, grâce à Shopify, par exemple, est une voie pour contrer la vague à venir. C'est la stratégie choisie par Google.

En 2020 Mountain View a autorisé les commerçants à vendre gratuitement leurs produits sur son moteur de recherche. Leur nombre, en pleine pandémie, a augmenté de 80%. Lors de la conférence pour développeur Google I/O en 2021 l'entreprise a proposé Shopping Graph, un nouveau service pour séduire les propriétaires de petits commerces.

Microsoft semble déjà suivre la même voie. Tout en restant dans le flou, l'entreprise a promis que son partenariat avec Shopify « n'est que le début des nouvelles améliorations que nous allons apporter aux boutiques pour offrir aux acheteurs des expériences réfléchies, pratiques et plus sûres ».