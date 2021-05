Dans le cadre de sa conférence Google I/O, le géant de l’internet a annoncé de nouvelles fonctionnalités liées au e-commerce, dont un partenariat renforcé avec Shopify et de nouveaux outils permettant d’améliorer le parcours d’achat.

Un partenariat avec Shopify pour renforcer la recherche de produits

L’e-commerce a connu une explosion lors de la pandémie et Google compte bien continuer à exploiter le filon. Lors de sa grand-messe Google I/O dédiée aux développeurs, Google a annoncé élargir son partenariat avec Shopify. Il permettra ainsi aux 1 700 000 marchands de Shopify de répertorier facilement leurs produits dans les surfaces d'achat de Google (Google Search, Maps, Lens, Images, YouTube...) en quelques clics. Bien que peu de détails aient encore filtré sur ce partenariat, l’action Shopify a tout de même bondi de 4 % à la suite de l'annonce.

Le renforcement de ce partenariat montre effectivement tous les efforts de Google pour se développer dans le commerce en ligne. L'entreprise a en effet constaté une augmentation de 70 % de la taille de son catalogue de produits et de 80 % du nombre de commerçants sur sa plateforme au cours de l'année écoulée. Google souhaite ainsi devenir un véritable assistant pour la découverte de produits en ligne via son “Shopping Graph”, un modèle de données triant et rassemblant les informations provenant de différents sites Web (évaluations de prix, délais de livraison, des vidéos et des données sur les produits provenant directement des marques et des détaillants…) permettant de fournir les comparaisons de produits les plus pertinentes, les listes d'avis les plus détaillées et aider les consommateurs dans leur parcours d’achat.

Recherche d'images, panier d’achat et fidélité, Google est partout

Parmi les différentes fonctionnalités présentées, Google a également annoncé une nouvelle fonctionnalité “rechercher dans cette capture d’écran” au sein de Google Photos. Lorsqu'un internaute visualisera une capture d’écran, une suggestion de recherche de produits similaires à acheter apparaîtra ainsi à l’aide de Google Lens.

Mais proposer un produit n’est pas suffisant, encore faut-il le vendre… Google a pensé à tout et affichera au sein de son navigateur Chrome les derniers paniers ouverts lors de l’ouverture d’un nouvel onglet afin de pouvoir revenir plus facilement à ses achats après avoir effectué une tâche.

Enfin, le géant travaille également sur un nouveau processus qui permettra aux utilisateurs de lier leurs programmes de fidélité préférés à leur compte Google, en mettant en évidence les offres et les options d'achat disponibles, permettant ainsi de contribuer à renforcer la connexion entre les marques et les consommateurs.

Cet ensemble de nouvelles fonctionnalités devrait permettre à Google de mieux concurrencer Amazon qui a consenti à de très lourds investissements pour devenir un incontournable des achats de produits en ligne. En réduisant les frictions lors d’un achat au minimum la société compte bien conserver ses parts de marché.