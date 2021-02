Annoncé au mois d’octobre 2020 au niveau mondial, le partenariat entre le réseau social TikTok et la solution de création de sites d’eCommerce Shopify se déploie désormais en Europe. Dès à présent, les marchands français, italiens, espagnols, allemands et anglais, peuvent profiter des nouvelles opportunités créées par cette collaboration puissante pour faire prospérer leurs activités de commerce en ligne.

En quoi consiste ce partenariat entre TikTok et Shopify ?

C’est après avoir installé l’application TikTok sur Shopify que les marchands européens pourront profiter des avantages offerts par ce partenariat entre les deux entreprises. Parmi eux, la possibilité de « créer, gérer et mesurer des campagnes publicitaires » sur le réseau social chinois, directement depuis le tableau de bord de la solution eCommerce.

Plus clairement, cet accès direct à l’outil TikTok for Business leur permettra de mettre en place des campagnes originales et puissantes, tout en touchant une large audience puisque le réseau social appartenant à ByteDance compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs en Europe. Depuis un seul et même espace, ils pourront cibler des audiences qualifiées, suivre leurs performances en temps réel, ou encore profiter de conseils pour concevoir des vidéos créatives.

Les marchands pourront également installer ou connecter leur pixel TikTok en un seul clic, et profiter de l’Advanced Matching Function, qui est présentée comme étant « une évolution du Pixel TikTok qui permet aux annonceurs de transmettre, en toute sécurité, des informations client (adresses électroniques et numéros de téléphone) afin d’adapter les publicités TikTok proposées avec les conversions de leur site internet, et d’enrichir les audiences pour le reciblage ».

Enfin, les marchands des programmes Essai Gratuit et Basic pourront recevoir 82€ de crédit publicitaire après s’être connectés pour la première à leur compte TikTok For Business sur Shopify et avoir dépensé 20€ dans les deux semaines.

Dans un communiqué de presse, Arnaud Cabanis, Managing Director Global Business Solutions pour TikTok en France, se réjouit de ce partenariat : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Shopify qui offre aux marchands français une solution clé en main pour se connecter à de nouveaux publics, nouer une relation durable grâce à des contenus créatifs et générer de la préférence de marque. Ce partenariat aidera les entreprises comme les entrepreneurs à réaliser, en toute simplicité, des campagnes impactantes et à développer leurs ventes ».

Un enthousiasme partagé par Shopify, qui s’exprime au travers de la voix d’Émilie Benoit-Vernay, Country Manager France pour l’entreprise canadienne : « Aujourd’hui les marques doivent se battre pour gagner l’attention des consommateurs. Ce nouveau partenariat avec TikTok signifie que nos marchands français pourront accéder à de nouvelles cibles et stimuler leurs ventes ».

TikTok met les bouchées doubles sur l’eCommerce

TikTok ne cache plus ses ambitions dans l’eCommerce. Alors que la crise sanitaire a apporté avec elle une accélération sans précédent des ventes en ligne, l’application qui cumule plus de 2 milliards de téléchargements à travers le monde compte bien prendre sa part du gâteau.

Au mois de février 2021, le réseau social a d’ailleurs dévoilé ses plans dans l’eCommerce aux Etats-Unis, avec l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités : une première permettant aux créateurs de faire de l’affiliation, une seconde qui permet aux marques de présenter leurs produits sous forme de catalogue, et enfin, une autre qui permet aux utilisateurs d‘acheter des produits présentés en direct lors de lives. Walmart a d’ailleurs pu tester cette dernière fonctionnalité au mois de décembre 2020 lors d’une expérience shopping inédite.