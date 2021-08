Walmart lance un nouveau service de livraison appelé Walmart GoLocal, dans le cadre de ses efforts pour diversifier ses sources de revenus et concurrencer Amazon. Le service offre aux petits commerçants la possibilité d’utiliser sa plateforme de livraison en marque blanche pour leurs propres sites d’e-commerce.

Walmart a annoncé le lancement de Walmart GoLocal, une nouvelle activité de livraison en marque blanche conçue pour aider les petits vendeurs à acheminer leurs marchandises vers les clients. Pour ce faire, le service offre à ces vendeurs l'accès aux propres capacités de livraison de Walmart qui comprennent également les drones et les véhicules autonomes. Les commerçants peuvent choisir d'utiliser le service pour différents modes de livraison, y compris les celles programmées et non programmées, la livraison le jour même, et pourront étendre leur capacité de livraison et leur couverture en fonction de la demande de leurs propres clients.

« Nous avons travaillé dur pour développer un programme de livraison du dernier kilomètre fiable pour nos clients », a déclaré Tom Ward, vice-président senior de Walmart US. « Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir utiliser ces capacités pour servir un autre groupe de clients - les commerçants locaux. Qu'il s'agisse de livrer les produits d'une boulangerie locale ou les fournitures automobiles d'un détaillant national, nous avons conçu Walmart GoLocal pour qu'il soit personnalisable pour les commerçants de toutes tailles et de toutes catégories afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, en nous laissant le soin d'assurer la rapidité et l'efficacité de la livraison », a-t-il ajouté.

GoLocal est alimenté par des services que Walmart a d'abord développés pour ses propres besoins de livraison. La poussée de Walmart dans les services de livraison à domicile a commencé il y a trois ans. Elle s'est ainsi efforcée de développer son service interne de livraison express, qui promet une livraison en deux heures ou moins.

Ce service propose désormais plus de 160 000 produits dans quelque 3 000 magasins, touchant ainsi près de 70 % de la population américaine, selon l'entreprise. Lorsqu'un client passera une commande auprès d'un commerce utilisant le service de livraison GoLocal, Walmart en sera informé. En fonction de l'accord conclu avec le détaillant, Walmart enverra un chauffeur, un drone ou un véhicule autonome pour livrer l'article, tout en recueillant les commentaires sur l'expérience de livraison, le cas échéant.

Walmart fera appel à des chauffeurs indépendants de son réseau de livraison Spark, pour récupérer et livrer des produits d'épicerie provenant d'autres magasins, mais tirera également parti de partenaires de livraison innovants tels que Waymo, Nuro et Cruise, une entreprise de véhicules électriques autonomes dans laquelle Walmart a investi en 2020. En ce qui concerne la livraison de drones elle devrait faire appel à des partenaires tels que DroneUP, FlyTrex et ZipLine.

GoLocal est destiné à tous les types de commerçants, qu’il s'agisse d'une entreprise familiale ou d'un détaillant national, il n’y a aucune limite de taille. En revanche, la société n’a pas donné de détails sur les prix du service, expliquant qu'il s'agit d'une option en marque blanche avec une variété de fonctionnalités, les prix sont personnalisés en fonction des besoins individuels de chaque détaillant.

Ce service est l'une des nombreuses initiatives prises par Walmart pour générer des revenus en répondant aux besoins d'autres détaillants et ainsi mieux concurrencer son principal rival, Amazon. Récemment, Walmart a annoncé qu'il vendrait aux détaillants l'accès à ses propres technologies de commerce électronique, dans sa volonté de diversifier ses sources de revenus.