Initialement indépendante, la startup Cruise a d'abord été rachetée par General Motors en 2016. Depuis, le géant américain cherche des alliés et un soutien financier pour accélérer le déploiement des véhicules autonomes de sa filiale. Au cours d'une dernière levée de fonds, Walmart, géant de la grande distribution aux États-Unis, a fait son entrée au capital de Cruise.

Un nouvel allié pour General Motors

Au début de l'année 2021, General Motors avait déjà été chercher des alliés pour investir dans sa startup. En janvier, Microsoft décidait d'investir 2 milliards de dollars dans Cruise. Le tout premier investissement de la firme de Redmond dans une entreprise spécialisée dans les véhicules autonomes. Avec l'arrivée récente de Walmart et ce nouveau tour de table, Cruise fait partie des plus grandes entreprises dans le domaine des voitures autonomes, aux côtés de Waymo et d'Aurora, la startup qui a racheté la division de conduite autonome d'Uber.

Entre 2016 et 2020, General Motors a déboursé plusieurs milliards de dollars pour soutenir la croissance et les différents essais de Cruise. Cela devenait trop lourd pour le constructeur automobile américain. C'est pour cette raison que de nouveaux investisseurs ont fait leur entrée récemment. Dans un récent communiqué de presse, Cruise a déclaré n'être plus qu'à deux années d'un lancement commercial. Un service de taxis autonomes doit être lancé à Dubaï en 2023. Selon Dan Ammann, CEO de Cruise : "avant de déployer notre service à Dubaï, nos taxis autonomes seront disponibles à San Francisco".

Walmart veut un service de livraison autonome avec ses concurrents

La production de l'Origin, une petite navette sans conducteur, doit également démarrer dans quelques mois et les premiers véhicules pourraient voir le jour d'ici la fin de l'année 2022. Cruise précise que sa flotte existante disponible à San Francisco pourrait commencer à proposer de premiers trajets avant cette date. Ce n'est plus qu'une question de mois. Il faut rester prudent... La startup Cruise s'est déjà trompée dans les délais avancés par le passé. En 2018, la startup disait vouloir lancer son service de taxis autonomes en 2019. Comme vous pouvez le constater, ce ne fût pas le cas.

En parallèle, Cruise et Walmart ont annoncé le lancement d'un projet pilote. Cruise va gérer un service de livraison autonome pour Walmart à Scottsdale, en Arizona. Un projet qui tient à cœur au géant de la grande distribution. En effet, Walmart travaille déjà sur ce service de livraison avec d'autres partenaires dont Waymo, Ford, Nuro et Udelv. Pour le moment nous ne savons pas si le partenariat avec Cruise sera exclusif ou si Walmart continuera de travailler avec les concurrents de la startup.

Comme l'explique John Furner, président et CEO de Walmart : "la livraison étant devenue un élément essentiel de la vie de nos clients, nous nous efforçons de développer notre écosystème du dernier kilomètre d'une manière qui soit bénéfique pour tous : clients, entreprises et planète. Avec sa flotte entièrement électrique alimentée par des énergies 100% renouvelables, Cruise est un partenaire naturel dans le cadre de notre action collective contre le changement climatique".