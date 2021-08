La nouvelle est tombée la semaine dernière, Apple souhaite repérer les contenus pédopornographiques des utilisateurs d’iPhone, d’iPad, d’Apple Watch, de Mac et même d’iCloud. Face à cette annonce, WhatsApp n’a pas tardé à réagir en déclarant vouloir refuser l’adoption de cette nouvelle directive pour son application. Selon la messagerie sécurisée du groupe Facebook, cela introduirait une multitude de problèmes juridiques et de confidentialités.

Le jeudi 5 août, Apple a présenté de nouveaux outils pour protéger les enfants. Nous avons découvert un dispositif directement présent dans iMessage permettant de prévenir un enfant qu’un contenu partagé avec lui était potentiellement sensible ; un autre permettant à Siri de proposer des liens afin de rapporter des cas d’exploitation sexuelle de mineurs ; et pour finir, une technologie de détection d’images analysant les photos dans la galerie des appareils Apple.

Vendredi 6 août, Will Cathcart, responsable de WhatsApp, a rapidement réagi par le biais d’un thread Twitter. « J'ai lu les informations publiées hier par Apple et je suis inquiet. Je pense que c'est la mauvaise approche et un recul pour la vie privée des gens dans le monde entier », débute-t-il.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.

People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no.

— Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021