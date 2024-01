Afin de créer des liens plus solides avec leurs clients et de satisfaire leur demande croissante d’interaction instantanée, de nombreuses entreprises misent désormais sur le marketing conversationnel. Cette approche consiste à déployer plusieurs outils et actions permettant aux consommateurs de dialoguer facilement avec une marque.

L’objectif est de renforcer la relation qui les lie, offrir un meilleur accès aux produits et améliorer le service client. Un canal s’avère indispensable pour cela : WhatsApp. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs et 65 milliards de messages envoyés quotidiennement, elle est aujourd’hui l’application de messagerie numéro un dans le monde.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans ce guide, Salesforce vous emmène à la découverte de ce puissant outil de communication. Le spécialiste du CRM vous dévoile comment faire du marketing conversationnel grâce à WhatsApp pour booster vos taux d’engagement et de fidélisation.

WhatsApp, allié de taille de votre marque

À travers ce livre blanc, Salesforce revient sur les nombreux atouts que présente WhatsApp pour votre marque. Actuellement, cette plateforme figure parmi les principaux moyens de communication dans plus de 180 pays. Il faut dire qu’elle présente plusieurs avantages pour les consommateurs : pas besoin de se connecter, comptabilité avec presque tous les smartphones, personnalisation des conversations… Et, surtout, l’application est gratuite.

Autant de points forts qui lui permettent de séduire toujours plus d’utilisateurs qui souhaitent communiquer facilement avec leurs proches, mais aussi les marques qu’elles apprécient. Avec sa vaste base d’utilisateurs et ses fonctionnalités avancées, elle est une solution de choix pour les entreprises qui souhaite faire du marketing conversationnel à grande échelle.

Depuis l’application, les sociétés peuvent automatiser, organiser et répondre rapidement aux messages des acheteurs dans leur langue natale. Chaque réponse peut être agrémentée de boutons, d’emojis et de visuels pour pousser la personnalisation au maximum. Le but est que chaque client se sente unique aux yeux de la marque et obtienne rapidement des informations à ses questions. Des points cruciaux pour bâtir une relation solide avec le consommateur.

Le marketing conversationnel via WhatsApp offre de nombreux avantages supplémentaires tels qu’un engagement fort, une portée plus étendue et une meilleure compréhension du comportement des clients. Salesforce revient sur chacun d’entre eux dans son précieux livre blanc. Les témoignages de grandes entreprises comme L’Oréal, disponibles dans ce guide, permettent également de cerner la puissance de WhatsApp pour booster vos taux d’engagement et de fidélisation.

Le secret pour transformer WhatsApp en puissant levier marketing

Le défi reste encore de mettre en œuvre avec succès une stratégie de marketing conversationnel sur WhatsApp. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils fournis dans l’ebook de Salesforce.

Avant tout l’expert du CRM recommande d’intégrer l’application tout au long du parcours client, en identifiant les étapes auxquels vos clients sont les plus réceptifs. Le marketing conversationnel est plus efficace vers la fin de l’entonnoir de conversion, lorsque le consommateur souhaite échanger facilement avec votre marque. Aussi, veillez à effectuer régulièrement des A/B tests et à surveiller vos résultats en temps réel pour augmenter le ROI et optimiser les messages au fur et à mesure.

Il ne s’agit qu’un échantillon des recommandations offertes par Salesforce. Toutes ces pratiques sont détaillées dans ce guide gratuit. Ce dernier donne également l’opportunité d’approfondir vos connaissances sur :

Les principes du marketing conversationnel ;

Les impacts et avantages de WhatsApp pour votre marque ;

L’importance d’intégrer WhatsApp à un CRM et une plateforme de marketing digital ;

Les meilleures pratiques pour élaborer votre stratégie conversationnelle.

Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour découvrir toute la puissance de WhatsApp pour optimiser votre service client et booster votre taux d’engagement et de fidélisation !